Зокрема, бронь від мобілізації можуть отримати працівники підприємств, які виробляють озброєння, військову і спеціальну техніку, боєприпаси та їх складові частини, надають послуги з розроблення, ремонту, модернізації озброєння та техніки, боєприпасів, їх складових частин. Ці підрозділи ОПК можуть отримати статус таких, що мають важливе значення для національної економіки.

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Критично важливі підприємства можуть бронювати до 100% працівників

Для того, щоб підприємства мали змогу бронювати своїх працівників, їм потрібно відповідати одному з двох критеріїв.

По-перше, вони повинні перебувати в стані виконання держконтракту з держзамовником у сфері оборони або бути співвиконавцем контракту. Такі підприємства також можуть мати прямий договір з військовими частинами. Або ж – займатися виробництвом озброєння, боєприпасів та техніки за кошти позабюджетних джерел, зокрема, благодійної допомоги.

"При цьому товари оборонного призначення обов’язково мають бути поставленими до військових частин Збройних сил України та інших військових формувань. Незалежно від джерела фінансування, понад 50% від загального обсягу виробництва підприємства мають складати товари, роботи й послуги оборонного призначення (за останній звітний період)", – наголошують у Міністерстві з питань стратегічних галузей промисловості України.

По-друге, підприємства ОПК мають отримувати фінансову державну підтримку у вигляді грантів згідно з Порядком надання фінансової підтримки для забезпечення розвитку інновацій та технологій для потреб оборони.

У Мінстратегпромі також наголосили, що вони не займаються безпосередньо бронюванням працівників, а лише затверджують критерії та визначають відповідності підприємств на можливість бронювання.

Статус критично важливого для функціонування економіки в особливий період у сфері оборонно-промислового комплексу дозволяє бронювати до 100% співробітників незалежно від військово-облікової спеціальності,

– також додали там.