Велика Британія виділить кредитний ліміт на 250 мільйонів фунтів для українського бізнесу

З квітня Велика Британія надасть українському бізнесу кредитний ліміт у розмірі 250 мільйонів фунтів стерлінгів. Британська інвестиційна компанія British International Investment оголосила про відкриття кредитної лінії для приватного сектору України.

Гроші для бізнесу

BII оголосила, що вони готові виділити до 250 мільйонів фунтів для допомоги приватному сектору в Україні. Ці гроші будуть доступні через спеціальну платформу, яка дозволяє інвестувати разом з іншими фінансовими установами в Україні.

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Юлія Свириденко висловила вдячність BII за готовність допомогти українському бізнесу і зазначила, що це дуже важливо для економічної стабільності й відновлення країни після війни.

Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну,

— зазначила Свириденко.

Крім того, обговорювались шляхи глибшої співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями, зокрема через платформу спільних інвестицій під керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку.

! Не залишилася поза увагою й підтримка малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування для приватних компаній.