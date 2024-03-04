Гроші для бізнесу

BII оголосила, що вони готові виділити до 250 мільйонів фунтів для допомоги приватному сектору в Україні. Ці гроші будуть доступні через спеціальну платформу, яка дозволяє інвестувати разом з іншими фінансовими установами в Україні.

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Юлія Свириденко висловила вдячність BII за готовність допомогти українському бізнесу і зазначила, що це дуже важливо для економічної стабільності й відновлення країни після війни.

Раніше BII не було на мапі міжнародних фінансових інституцій, з якими працює Україна. Радію, що відкриваємо для себе нових партнерів, а нові партнери відкривають для себе Україну,

— зазначила Свириденко.

Крім того, обговорювались шляхи глибшої співпраці з іншими міжнародними фінансовими організаціями, зокрема через платформу спільних інвестицій під керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Цікаво! Не залишилася поза увагою й підтримка малого та середнього бізнесу, залучення інвестицій і розширення доступу до фінансування для приватних компаній.