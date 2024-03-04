Деньги для бизнеса

BII объявила, что они готовы выделить до 250 миллионов фунтов для помощи частному сектору в Украине. Эти деньги будут доступны через специальную платформу, которая позволяет инвестировать вместе с другими финансовыми учреждениями в Украине.

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Юлия Свириденко выразила благодарность BII за готовность помочь украинскому бизнесу и отметила, что это очень важно для экономической стабильности и восстановления страны после войны.

Ранее BII не было на карте международных финансовых институтов, с которыми работает Украина. Радуюсь, что открываем для себя новых партнеров, а новые партнеры открывают для себя Украину,

- отметила Свириденко.

Кроме того, обсуждались пути более глубокого сотрудничества с другими международными финансовыми организациями, в частности через платформу совместных инвестиций под руководством Европейского банка реконструкции и развития.

Интересно! Не осталась без внимания и поддержка малого и среднего бизнеса, привлечение инвестиций и расширение доступа к финансированию для частных компаний.