Посадовця УЗ затримали на вимагання хабаря в 100 тисяч доларів з бізнесу: що кажуть в компанії

Посадовець Укрзалізниці, ймовірно, хотів отримати 100 000 доларів готівкою від підприємця за швидке "вирішення деяких питань". Правоохоронці затримали його "на гарячому", під час передачі грошей.

Що відомо про хабарництво посадовця УЗ?

Йдеться про заступника директора департаменту екологічної безпеки Укрзалізниці, повідомили в Офісі Генпрокурора.

За версією слідства, він вимагав від представника компанії з виробництва граніту на Хмельниччині 100 тисяч доларів. За ці гроші обіцяв "вирішити питання" з демонтажем і списанням залізничної колії, що заважала розширенню виробництва. Схема була доволі хитрою:

спочатку організувати так званий "сезонний об’їзд", аби комісія визнала колію збитковою;

далі – її демонтувати, списати й прибрати з усіх реєстрів;

паралельно планувалося передати землю під колією громаді для використання кар’єром.

Посадовець переконував, що це складний процес із купою погоджень – від керівництва Укрзалізниці до Мінінфраструктури та інших підрозділів. Водночас, ймовірно, обіцяв усе організувати "під ключ" за 3 – 6 місяців і навіть посилався на нібито подібний досвід на Львівській залізниці. Гроші ж хотів отримати одразу, готівкою.

Затримали його прямо під час передачі коштів. Під час обшуку виявили як саму готівку, так і написану ним розписку. Додаткові обшуки провели вдома, на роботі та в автомобілі.

Що кажуть в Укрзалізниці?

У самій компанії ситуацію назвали ганебно, пише УЗ.

Реакція компанії – без зволікань: вона співпрацює з ДБР і Нацполіцією, вже передала всі необхідні матеріали, а служба корпоративної безпеки постійно контактує зі слідчими. Якщо з’ясується, що до справи причетні інші працівники – їх також одразу відсторонять і передадуть дані правоохоронцям.

Крім того, в компанії запускають внутрішню перевірку. Самого посадовця вже відсторонили від виконання обов’язків.

Вкотре закликаємо всіх клієнтів компанії, постачальників, партнерів та громадян: у разі, якщо хтось прикривається роботою в Укрзалізниці, пропонує послуги "сприяння" чи "прискорення"

– в жодному випадку не приставайте на такі пропозиції, – повідомили в компанії.

Про подібні випадки радять повідомляти на антикорупційну гарячу лінію 0 800 503 222 або одразу звертатися до правоохоронців.