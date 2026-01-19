Вперше за 50 років: автогігант Honda змінює логотип у формі літери "H"

У січні Honda оголосила про новий логотип для всіх своїх моделей, починаючи з 2027 року. Поточний логотип компанії – це літера "H", оточена квадратною рамкою: вже наступного року він виглядатиме по-іншому, проте кардинальних змін не буде.

Який буде новий логотип?

Новий логотип дебютував у 2026 році на концептуальних електромобілях Honda серії Zero, пише 24 Канал з посиланням на SlashGear.

Нова емблема – це мінімалістична літера "H", яка більше не оточена звичною квадратною рамкою. Вона має нагадувати дві витягнуті руки, які, за словами автовиробника, символізують "відданість Honda розширювати можливості та щиро служити потребам клієнтів".

Новий логотип / фото Honda

Спочатку емблема дебютує на електромобілях та гібридно-електричних автомобілях, а потім пошириться на всю лінійку Honda. Логотип також використовуватиметься в усьому бізнесі, включаючи дилерські центри, комунікаційні ініціативи та автоспортивну діяльність.

Редизайн – це вже п'ятий раз, коли Honda змінює свій логотип "H" порівняно з початковою емблемою, яка дебютувала в 1963 році. Це вперше з 1969 року, коли він не буде оточений рамкою, і новий символ певним чином нагадує оригінальний логотип.

