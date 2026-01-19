Вперше за 50 років: автогігант Honda змінює логотип у формі літери "H"
- Honda змінює логотип вперше за 50 років, відмовляючись від квадратної рамки навколо літери "H".
- Новий мінімалістичний логотип дебютує на електромобілях та буде використовуватись у всьому бізнесі Honda.
У січні Honda оголосила про новий логотип для всіх своїх моделей, починаючи з 2027 року. Поточний логотип компанії – це літера "H", оточена квадратною рамкою: вже наступного року він виглядатиме по-іншому, проте кардинальних змін не буде.
Який буде новий логотип?
Новий логотип дебютував у 2026 році на концептуальних електромобілях Honda серії Zero, пише 24 Канал з посиланням на SlashGear.
Дивіться також BMW XM подешевшав на папері на $27 тисяч, але не став від того вигіднішим
Нова емблема – це мінімалістична літера "H", яка більше не оточена звичною квадратною рамкою. Вона має нагадувати дві витягнуті руки, які, за словами автовиробника, символізують "відданість Honda розширювати можливості та щиро служити потребам клієнтів".
Спочатку емблема дебютує на електромобілях та гібридно-електричних автомобілях, а потім пошириться на всю лінійку Honda. Логотип також використовуватиметься в усьому бізнесі, включаючи дилерські центри, комунікаційні ініціативи та автоспортивну діяльність.
Редизайн – це вже п'ятий раз, коли Honda змінює свій логотип "H" порівняно з початковою емблемою, яка дебютувала в 1963 році. Це вперше з 1969 року, коли він не буде оточений рамкою, і новий символ певним чином нагадує оригінальний логотип.
Новини автомобільних компаній
Виробництво автомобілів Stellantis в Італії скоротилося більше ніж на 20%, до рівня середини 1950-х років. Stellantis почала нарощувати виробництво нового гібридного Fiat 500 та Jeep Compass, щоб збільшити виробництво у 2026 році.
Китайська марка BYD стала лідером ринку нових легковиків в Україні у 2025 році з 10 352 проданими авто, обігнавши Tesla. BYD реалізувала 2,26 мільйона електромобілів у 2025 році, що на 28% більше, ніж у 2024 році, тоді як Tesla зазнала зниження продажів на 8,6%.
Продажі Tesla у 2025 році знизилися через втрату податкових пільг у США та зростання глобальної конкуренції, також вплинули політичні скандали Ілона Маска. Аналітики прогнозують відновлення продажів у 2026 році завдяки новим стандартним версіям електромобілів за зниженою ціною.