Конкурент OpenAI прийняв важливе рішення щодо розвитку своїх додатків

Стало відомо, що компанія Anthropic розширює свої зусилля для того, щоб надавати послуг ШІ все більшій кількості користувачів та бізнесу. Йдеться про нове призначення особи на посаду керівника відділу продуктів, який цьому посприяє.

Новий голова відділу продуктів Anthropic

Стартап у галузі штучного інтелекту Anthropic найняв співзасновника Instagram Майка Крігера на посаду голови відділу продуктів.

Читайте також Підрозділ ТікТок у США може отримати нового власника: кому не бракує сміливості та грошей

В компанії зауважили, що таке призначення було зроблено для розширення корпоративних додатків Anthropic та представлення моделі ШІ Claude ширшій аудиторії. Таким чином, Anthropic робить поштовх, щоб запровадити свій чат-бот для бізнесу

Крігер, який раніше обіймав посаду технічного директора в Instagram, контролюватиме функції розробки, управління та дизайну продукту Anthropic,

– повідомляється у виданні.

Хто конкурент для OpenAI

У 2021 році колишні співробітники OpenAI заснували Anthropic. Цей стартап став основним конкурентом ChatGPT.

Компанія зосередилася на відповідальній розробці ШІ, а крім того, все більше зосереджується на продажі свого чат-бота Claude компаніям. Це для того, щоб монетизувати нову технологію.

Що відомо про Anthropic Це американський стартап в галузі штучного інтелекту. Компанія спеціалізується на розробці загальних систем штучного інтелекту та мовних моделей.

За словами директорки-розпорядниці МВФ Крісталіни Георгієвої, наступні два роки на ринок праці сильно вплине штучний інтелект. Очікується, що відбудеться "бум" продуктивності: 60% робочих місць у розвинених країнах зазнають змін, а 40% – по всьому світу. Втім ШІ скоріше стане помічником людині, аніж замінить її. Попри це більша нерівність у суспільстві таки відчуватиметься.Правила гри у сучасному бізнес-світі стрімко змінюються. Сьогодні як ніколи важливо дбати про баланс роботи та відпочинку, щоб мати сили та натхнення підкорювати нові бізнес-вершини. Ілегко допоможе з цим. З понеділка по п’ятницю будь на зв’язку навіть в дорозі за допомогою бездротового підключення телефону. А у вихідні сміливо рушай з родиною на відкриття нових місць, завдяки Off-Road режиму. І це далеко не все…

Як розповів співзасновник та головний виконавчий директор Anthropic, Даріо Амодей, досвід Майка Крігера стане для компанії неоціненним, адже Anthropic створює новий спосіб взаємодії людей з Claude.

Майк Крігер спільно з Кевіном Сістром у 2010 році заснували Instagram, але вже через два роки продали додаток компанії Meta. Після відходу з Facebook, співзасновники запустили Artifact (це додаток для персоналізованих новин), втім згодом його придбала компанія Yahoo.