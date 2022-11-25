Як бізнесу завозити генератори з-за кордону: пояснення від митниці

У Державній митній службі України пояснили певні правила ввезення генераторів. Їх можна імпортувати без письмової декларації.

Товари, які не підлягають письмовому декларуванню

Митна служба зробила список товарів, а саме:

сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 500 євро, має вагу не більше 50 кг, і ці товари ввозяться громадянами у ручній поклажі або у супроводжуваному багажі;

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сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 150 євро, що переміщуються в Україні на адресу одного одержувача в одній депеші або на адресу одного одержувача в одному вантажі експрес-перевізника, та у несупроводжуваному багажі.

що підлягають письмовому декларуванню товари, що мають обсяг, який перевищують зазначені норми, а також товари, що ввозяться особою, частіше одного разу протягом однієї доби.

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Попит на генератори зріс в Україні

Нагадуємо, що уряд скасував ПДВ та сплату мита для ввезення в країну генераторів й інших пристроїв для подолання критичної ситуації в енергетиці.

Через масові обстріли Росії по енергосистемі, попит на генератори за місяць зріс у 10 разів проти аналогічного періоду рік тому. Також українці активніше купують павербанки, акумулятори, інвертори та зарядні станції.

Найпопулярнішими серед споживачів стають генератори бензинові (частка у структурі продажу становила майже 82%) частка дизельних та генераторів за цей період дорівнювала 11%, а решта припала на комбіновані та спеціальні агрегати.