Товары, не подлежащие письменному декларированию
Таможенная служба сделала список товаров, а именно:
- суммарная фактурная стоимость превышает эквивалент 500 евро, имеет вес не более 50 кг и эти товары ввозятся гражданами в ручной клади или в сопровождаемом багаже;
Интересно Как общаться с коллегами и клиентами во время войны: 6 важных советов
- суммарная фактурная стоимость превышает эквивалент 150 евро, перемещаемых в Украине в адрес одного получателя в одной депеше или в адрес одного получателя в одном грузе экспресс-перевозчика и в не сопровождаемом багаже.
Актуально Кредит под 0% на покупку генератора: Сбербанк запускает кредитную программу для бизнеса
Спрос на генераторы вырос в Украине
Напомним, что правительство отменило НДС и уплату пошлины для ввоза в страну генераторов и других устройств для преодоления критической ситуации в энергетике.
- Из-за массовых обстрелов России по энергосистеме спрос на генераторы за месяц вырос в 10 раз против аналогичного периода год назад. Также украинцы активно покупают павербанки, аккумуляторы, инверторы и зарядные станции.
Самыми популярными среди потребителей становятся бензиновые генераторы (доля в структуре продаж составляла почти 82%) доля дизельных и генераторов за этот период равнялась 11%, а остальные пришлись на комбинированные и специальные агрегаты.