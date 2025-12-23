Санкції не заважають: ЄС досі купує в Росії рибу

Російська риба все ще потрапляє у страви європейців, попри спроби скоротити імпорт та виходи до морів. Одна з країн Євросоюзу, яка межує з Україною, "зациклена" на російській трісці та майже на 100% залежна від імпорту.

Чому ЄС продовжує купувати російську рибу?

Хоча деякі країни ЄС наполягають на суворіших обмеженнях, інші попереджають, що блок занадто підсів на московську рибу, пише 24 Канал з посиланням на Euractiv.

Балтійські країни, зокрема Фінляндія та Швеція, постійно шукають нові способи використання економічного важеля, щоб чинити тиск на Кремль. Враховуючи, що вони мають спільне з Росією Балтійське море, риба є серйозною проблемою.

Разом країни вважають, що риболовецький флот Москви може постраждати, і неодноразово закликали до підвищення тарифів на російські морепродукти, тонни яких досі надходять до ЄС.

Двох російських рибальських гігантів, Norebo та Murman Seafood, нещодавно визнали винними у шпигунстві у водах ЄС, що призвело до санкцій. Однак Комісія відхилила заклики до подальших обмежень на імпорт риби, ідею, до якої багато країн ЄС ставляться з настороженістю.

Яку рибу та морепродукти везуть з Росії?

Невдовзі після вторгнення Росії в Україну ЄС обрав легку мішень і заборонив імпорт чорної ікри – разом із шампанським та діамантами – хоча Росія постачала її дуже мало. Але інші, менш привабливі рибні продукти продовжували надходити, зокрема тріска та минтай, деякі з яких навіть ввозилися без сплати мита:

ЄС позбавив цей імпорт доступу до будь-яких тарифних знижок з 2024 року, але того ж року він все ще закупив російську рибу на суму 709 мільйонів євро.

Більшість цієї суми пішла до Нідерландів, Німеччини, Франції та Польщі.

Належним чином перевірити потрапляння цих продуктів до продуктового кошика європейці не можуть: на паковках не вказано державу прапора, але вказано такі коди , як "FAO 67" або "FAO 27", що вказують на води, що експлуатуються, серед іншого, російськими суднами.

Яка з країн найбільше імпортує російську рибу?

У кількох країнах будь-які дії проти російської тріски впливають як на їхню економіку, так і на кулінарні традиції. Це особливо помітно в Португалії, відомій своєю любов'ю до бакалау (страва з тріски).

Разом з Нідерландами та Польщею, країна входить до трійки найбільших імпортерів російської тріски до ЄС. Португалія роками покладається на іноземні поставки, щоб забезпечити себе продовольством.

На протилежному кінці ЄС знаходиться Польща.Варшава нещодавно звернулася до Брюсселя з проханням підвищити тарифи на кілька російських товарів, але не включила рибу до списку, і цьому є пояснення:

Ми майже на 100% залежимо від імпорту. Немає жодного фізичного, практичного способу отримати цю сировину в межах ЄС,

– сказав Сільвестер Шиманік з Польської асоціації переробників.

