Почему ЕС продолжает покупать российскую рыбу?

Хотя некоторые страны ЕС настаивают на более строгих ограничениях, другие предупреждают, что блок слишком подсел на московскую рыбу, пишет 24 Канал со ссылкой на Euractiv.

Балтийские страны, в частности Финляндия и Швеция, постоянно ищут новые способы использования экономического рычага, чтобы оказать давление на Кремль. Учитывая, что они имеют общее с Россией Балтийское море, рыба является серьезной проблемой.

Вместе страны считают, что рыболовецкий флот Москвы может пострадать, и неоднократно призывали к повышению тарифов на российские морепродукты, тонны которых до сих пор поступают в ЕС.

Двух российских рыболовных гигантов, Norebo и Murman Seafood, недавно признали виновными в шпионаже в водах ЕС, что привело к санкциям. Однако Комиссия отклонила призывы к дальнейшим ограничениям на импорт рыбы, идею, к которой многие страны ЕС относятся с настороженностью.

Какую рыбу и морепродукты везут из России?

Вскоре после вторжения России в Украину ЕС выбрал легкую мишень и запретил импорт черной икры – вместе с шампанским и бриллиантами – хотя Россия поставляла ее очень мало. Но другие, менее привлекательные рыбные продукты продолжали поступать, в частности треска и минтай, некоторые из которых даже ввозились без уплаты пошлины:

ЕС лишил этот импорт доступа к любым тарифным скидкам с 2024 года, но в том же году он все еще закупил российскую рыбу на сумму 709 миллионов евро.

Большинство этой суммы пошла в Нидерланды, Германию, Францию и Польшу.

Должным образом проверить попадание этих продуктов в продуктовую корзину европейцы не могут: на паковках не указано государство флага, но указаны такие коды , как "FAO 67" или "FAO 27", указывающие на воды, эксплуатируемые, среди прочего, российскими судами.

Какая из стран больше всего импортирует российскую рыбу?

В нескольких странах любые действия против российской трески влияют как на их экономику, так и на кулинарные традиции. Это особенно заметно в Португалии, известной своей любовью к бакалау (блюдо из трески).

Вместе с Нидерландами и Польшей, страна входит в тройку крупнейших импортеров российской трески в ЕС. Португалия годами полагается на иностранные поставки, чтобы обеспечить себя продовольствием.

На противоположном конце ЕС находится Польша, Варшава недавно обратилась в Брюссель с просьбой повысить тарифы на несколько российских товаров, но не включила рыбу в список, и этому есть объяснение:

Мы почти на 100% зависим от импорта. Нет ни одного физического, практического способа получить это сырье в пределах ЕС,

– сказал Сильвестер Шиманик из Польской ассоциации переработчиков.

