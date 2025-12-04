Імпорт товарів для оборони звільнили від ПДВ: що увійшло до переліку і які правила

Товари, призначені для безпеки та оборони, можна буде ввозити до України без сплати податку на додану вартість, що значно полегшить імпорт. Також уряд продовжив деякі пільги на дрони та обладнання для енергетики.

За які оборонні товари не потрібно буде платити ПДВ?

Верховна Рада прийняла законопроєкти про звільнення від ПДВ для операцій з ввезення товарів, призначених для безпеки та оборони, пише 24 Канал з посиланням на нардепа Ярослава Железняка.

Закон скасовує оподаткування для товарів, що використовуються для власного виробництва, ремонту або модернізації:

безпілотників, машин розмінування, засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) та іншої техніки для потреб оборони;

симуляторів бойових дій.

Виробники зможуть реалізовувати імпортовані, але не використані товари без штрафів. Якщо імпортовані товари були пошкоджені чи втрачені під час випробувань або визнані бракованими, підприємствам не нараховуватимуть додаткових податкових зобов'язань. Виробники зможуть офіційно підтвердити причини втрати.

Також уряд продовжує ряд пільг:

До 2027 року – для БпЛА, прицілів, тепловізорів тощо.

До 2029 року – для вітроенергетичних генераторів та обладнання для енергетики, що відновлюється.

До слова, влітку від податків звільнили імпорт оптоволокна для дронів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Верховну Раду.

Закон вносить зміни до Митного кодексу України та звільняє від оподаткування товари для потреб безпеки і оборони, зокрема:

волокна оптичні та джгути волоконно-оптичні;

інші кабелі волоконно-оптичні;

інші оптичні, навігаційні та топографічні прилади та інструменти, що використовуються в оборонних цілях.

Як зазначають автори проєкту, в умовах війни дедалі частіше розробники та виробники освоюють та виробляють дрони, які використовують оптичний кабель для управління та передачі відеосигналу. Вони є стійкими до засобів радіоелектронної розвідки та засобів РЕБ ворога.

Що відомо про виробництво української зброї?