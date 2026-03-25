Новий тренд: чому іноземці відкривають усе більше бізнесів в Україні та що обирають

В Україні зростає інтерес іноземців до відкриття бізнесу – навіть попри війну, кількість компаній із іноземними власниками продовжує збільшуватися. Зараз в Україні налічується 2 997 компаній з іноземними власниками.

Чому іноземці відкривають бізнес в Україні?

За підсумками 2025 року іноземці активно реєстрували бізнеси в Україні, причому мова не лише про великі інвестиції, а й про малий та середній бізнес, пише Опендатабот.

Майже у чверті компаній є власники з Кіпру – 694 компанії. Наслідують громадяни Німеччини – вони відзначились у 300 компаніях, та США — 292. Далі йдуть Нідерланди (239 компаній), Велика Британія (224), Австрія (187) та Польща (146). Варто зауважити, що в однієї компанії можуть бути кілька власників.

Хто з іноземців має бізнес в Україні / інфографіка Опендатабот

До слова, Кіпр і Нідерланди вже давно залишаються ключовими "хабами" для структурування українського бізнесу. Мова йде про компанії, які мали дохід від 100 мільйонів гривень згідно з фінансовою звітністю за 2025 рік.

Найчастіше іноземці обирають такі галузі:

оптова торгівля – 25,8%;

сільське господарство – 8,9%;

IT – 5,9%;

постачання світла, газу – 5,4%;

роздрібна торгівля – 4,3%.

Новий закон про оподаткування для компаній: як це може вплинути на бізнес України?

Як пояснив для 24 Каналу економіст Олег Гетман, ймовірність того, що новий податковий законопроєкт запрацює з 2027 року є доволі низькою. Він прогнозує, що це буде або з 2028 року, або ж в рік, коли Україна приєднається до ЄС.

Крім того, на думку Гетмана, підприємці неохоче переходитимуть у випадку ухвалення законопроєкту на ПДВ, зокрема він говорить, що це може зробити лише від 20% до 30% ФОПів. А всі решта швидше за все скористаються схемою дроблення ФОП, відкривши його на когось із членів сім'ї.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Відповідно очікувати, що після зміни оподаткування ціни на всі товари різко зростуть, не варто. Це торкнеться більше тих, хто все ж таки сплачуватиме ПДВ. Водночас їхня частка в загальному товарообігу є порівняно невеликою, а тому загальний вплив на ціну буде обмеженим.

