Рада директорів Tesla отримала листа від інвесторів: вимагають ефективності Маска
- Група інвесторів Tesla критикує Маска за недостатню увагу до компанії, вимагаючи, щоб він працював 40 годин на тиждень у Tesla.
- Інвестори незадоволені наглядом ради директорів Tesla та вимагають призначити незалежного директора і обмежити зовнішні обов'язки.
Група інституційних інвесторів, які володіють близько 7,9 мільйонів акцій Tesla, надіслала до компанії лист із критикою корпоративного управління. Вони вимагають, щоб Маск припинив витрачати час на інші проєкти й працював у компанії 40 годин на тиждень.
Маск не виконує своїх обов'язків
Інвестори заявляють, що Ілон Маск не приділяє Tesla достатньо уваги, адже розпорошений між кількома компаніями та ініціативами – зокрема, посадою в Департаменті урядової ефективності (DOGE), повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.
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Він сам раніше зізнавався, що планує працювати в Tesla лише один-два дні на тиждень, що, на думку акціонерів, неприйнятно з огляду на масштаби його обов'язків.
У листі підкреслюється, що криза в компанії – зниження вартості акцій, падіння продажів – лише загострює проблему відсутності реального лідерства.
Інвестори невдоволені
Інвестори також висловлюють недовіру до ради директорів Tesla, яка, на їхню думку, не виконує наглядову функцію й має особисті зв'язки з Маском. Вони вимагають призначити незалежного директора, не пов'язаного з іншими членами ради.
Крім того, акціонери вимагають:
- визначити мінімальне навантаження для CEO – не менше 40 годин на тиждень;
- оприлюднити план наступництва;
- обмежити зовнішні обов'язки директорів Tesla в інших компаніях.