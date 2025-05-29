Маск не виконує своїх обов'язків
Інвестори заявляють, що Ілон Маск не приділяє Tesla достатньо уваги, адже розпорошений між кількома компаніями та ініціативами – зокрема, посадою в Департаменті урядової ефективності (DOGE), повідомляє 24 Канал з посиланням на CNBC.
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Він сам раніше зізнавався, що планує працювати в Tesla лише один-два дні на тиждень, що, на думку акціонерів, неприйнятно з огляду на масштаби його обов'язків.
У листі підкреслюється, що криза в компанії – зниження вартості акцій, падіння продажів – лише загострює проблему відсутності реального лідерства.
Інвестори невдоволені
Інвестори також висловлюють недовіру до ради директорів Tesla, яка, на їхню думку, не виконує наглядову функцію й має особисті зв'язки з Маском. Вони вимагають призначити незалежного директора, не пов'язаного з іншими членами ради.
Крім того, акціонери вимагають:
- визначити мінімальне навантаження для CEO – не менше 40 годин на тиждень;
- оприлюднити план наступництва;
- обмежити зовнішні обов'язки директорів Tesla в інших компаніях.