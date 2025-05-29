Маск не выполняет своих обязанностей

Инвесторы заявляют, что Илон Маск не уделяет Tesla достаточно внимания, ведь распылен между несколькими компаниями и инициативами – в частности, должности в Департаменте правительственной эффективности (DOGE), сообщает 24 Канал со ссылкой на CNBC.

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Он сам ранее признавался, что планирует работать в Tesla лишь один-два дня в неделю, что, по мнению акционеров, неприемлемо учитывая масштабы его обязанностей.

В письме подчеркивается, что кризис в компании – снижение стоимости акций, падение продаж – лишь обостряет проблему отсутствия реального лидерства.

Инвесторы недовольны

Инвесторы также выражают недоверие к совету директоров Tesla, который, по их мнению, не выполняет надзорную функцию и имеет личные связи с Маском. Они требуют назначить независимого директора, не связанного с другими членами совета.

Кроме того, акционеры требуют: