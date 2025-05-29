Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Илон Маск покидает администрацию Трампа

Во время своего правления DOGE миллиардер руководил большими сокращениями федеральной рабочей силы в рамках усилий администрации президента США по сокращению федеральных расходов.

Поскольку мое запланированное время в должности специального правительственного сотрудника подходит к концу, я хотел бы поблагодарить президента Дональда Трампа за возможность уменьшить расточительные расходы,

– написал Маск в соцсети X.

Также отметил, что DOGE со временем будет только усиливаться. Ведь, по мнению Маска, это станет "образом жизни" для всего правительства.

Ранее журналисты писали, что Департамент эффективности правительства США продолжит свою работу, даже если Маск отойдет от дел, а сотрудники останутся на местах, распределены по федеральным агентствам, в течение следующих месяцев или лет.

Чиновник Белого дома сказал, что Маск, который был ограничен работой 130 дней как специальный госслужащий, начнет процесс увольнения, включающий бумажную работу, вечером среды.

В последние недели миллиардер начал отступать от штатной работы правительства, чтобы сосредоточиться на своих компаниях, в частности, SpaceX и Tesla, которые испытали трудности частично из-за его альянса с администрацией Трампа.