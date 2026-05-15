У Микитинцях за 560,3 мільйона: що відомо про перший індустріальний парк Франківщини

На Івано-Франківщині планують будівництво першого індустріального парку. Промисловий об'єкт залучить нових інвесторів, сприятиме розвитку місцевих бізнесів, а ще створить до 700 робочих місць.

Що відомо про індустріальний парк біля Івано-Франківська?

Про те, де саме збудують об'єкт і яка його концепція, написав у соцмережах Руслан Марцінків.

Міський голова Івано-Франківська повідомив, що на черговій сесії депутати погодили концепцію та проєкт індустріального парку.

На сесії погодили концепцію першого офіційно зареєстрованого Індустріального парку "ФРАНКО ПАРК" площею 17 га, який планується в Микитинцях. Це спростить захід інвесторів в місто,

– пояснив мер.

Перевагами, окрім залучення інвесторів, є створення робочих місць. У 2028 році, коли парк запрацює на 30% потужностей, – це 200 нових місць для робітників. Загалом планується, що проєкт створить до 700 робочих місць.

Марцінків також додав, що це будівництво фактично відновить використання території колишнього Івано-Франківського Домобудівного комбінату. Серед результатів – подальший розвиток території підприємства як основи для нових видів виробництва та залучення інших напрямків бізнесу.

Зверніть увагу! Фінансувати будівництво індустріального парку будуть з коштів ініціатора (ТОВ "Грей тех"), інвесторів та держави. Загальний кошторис проєкту – 560,3 мільйона гривень.

Мер додав, що "ФРАНКО ПАРК" – це стратегічний крок для розвитку економіки та для громади, адже важливо мати нові можливості й способи наповнення бюджету. Зокрема, чи не найбільшу економічну вигоду (+65%) вбачають у переробній промисловості, яку реалізуватимуть на об'єкті.

Для області, а відповідно й місцевих, від будівництва парку прогнозують переваги:

створення нових виробничих потужностей;

залучення нових інвестицій та нових видів бізнесу;

автономність місцевого виробництва;

збільшення експорту продуктів, що вироблятимуть в регіоні;

створення нових робочих місць і зменшення рівня безробіття;

збільшення купівельної спроможності населення;

залучення малого та середнього бізнесу, їхнє розширення, через додаткове обслуговування учасників та резидентів індустріального парку;

забезпечення більших надходжень до місцевого бюджету;

розвиток інженерно-транспортної інфраструктури регіону.

Що потрібно знати про будівництво в Івано-Франківську?

Член виконкому Василь Кушнірук раніше розкритикував будівництво 3 міні-ГЕС на річці Бистриця-Надвірнянська за 36 км від Івано-Франківська, пише Zaxid.net.

Відомо, що на 1 червня запланували громадські слухання щодо реалізації проєкту будівництва. Однак Кушнірук запевняє, що дії забудовників є незаконними.

Забудовники розбили один каскад на три проєкти, щоб уникнути жорсткої державної екологічної експертизи (ОВД). Це незаконно. Будь-яка ГЕС на річці потребує ОВД незалежно від потужності,

– пояснив член виконкому.

Зазначається, що під проєкт планують віддати близько 10 гектарів землі. Довжина гребель становитиме приблизно 125 метрів, а висота – 3 метри. Обслуговуватимуть ГЕС 12 людей.

Водночас як пише Галка ІФ, на останній сесії міськради 15 травня, активісти розкритикували підходи влади до забудови в регіоні. Так, громадські діячі "подарували" меру будівельне сміття та вручили грамоту "За вагомий внесок у перетворення Івано-Франківська на бетонні джунглі, системне знищення зелених зон та пріоритет забудови над комфортом мешканців".

Є інші механізми, якими місто могло би керуватися, щоб долучати великі компанії до підтримки комунальних закладів, закладів освіти, розвитку соціальної інфраструктури, спортивних і творчих об'єктів для дітей у нашому місті. Розвиток міста – це далеко не просто, вибачте за слово, тупа забудова. Це значно ширша категорія,

– сказала Аліна Лещік-Садовська, місцева жителька.

Видання зазначає, що в такий спосіб місцеві намагались акцентувати на хаотичній забудові. Зокрема нагадали про Парк Ветеранів України та автостанцію № 3, де планують звести багатоповерхові будинки.

Що потрібно знати про українську промисловість під час війни?

Металургія протягом січня-квітня 2026 року продемонструвала спад виробництва ключових видів продукції. Наприклад, виробництво сталі скоротилося на 7,4% проти минулого року. Найбільше збитків у сегменті прокату, де виготовили 1,80 мільйона тонн продукції (на 9,1% менше у річному вимірі).

Причинами таких показників фахівці називають: воєнні ризики, проблеми з логістикою, складнощі з експортом, нестабільний попит та високу собівартість.

Інша проблема може стосуватись кількості працівників у сфері. Загалом нині фіксують дефіцит робочої сили для бізнесу. Але робітничі професії мають ще більший ризик, що може стосуватись і промисловості.

Як пояснила для 24 Каналу керівниця напрямку OLX Робота Марія Абдулліна, під час війни змінюються потреби економіки, тому й виник дефіцит кадрів.

"Протягом останніх понад двадцяти років в Україні сформувався стійкий соціальний наратив: після школи – університет, після університету – офіс. Робітничі професії не були "престижними", їх сприймали як вибір тих, хто не зміг вступити до закладу вищої освіти. Профтехосвіта деградувала, але не тому, що держава раптово про неї забула, а тому, що в тому числі на неї не було соціального попиту", – додала Марія Абдулліна.