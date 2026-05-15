Что известно об индустриальном парке возле Ивано-Франковска?

О том, где именно построят объект и какова его концепция, написал в соцсетях Руслан Марцинкив.

Городской председатель Ивано-Франковска сообщил, что на очередной сессии депутаты согласовали концепцию и проект индустриального парка.

На сессии согласовали концепцию первого официально зарегистрированного индустриального парка "ФРАНКО ПАРК" площадью 17 га, который планируется в Никитинцах. Это упростит заход инвесторов в город,

– объяснил мэр.

Преимуществами, кроме привлечения инвесторов, является создание рабочих мест. У 2028 году, когда парк заработает на 30% мощностей, – это 200 новых мест для рабочих. В целом планируется, что проект создаст до 700 рабочих мест.

Марцинкив также добавил, что это строительство фактически восстановит использование территории бывшего Ивано-Франковского Домостроительного комбината. Среди результатов – дальнейшее развитие территории предприятия как основы для новых видов производства и привлечения других направлений бизнеса.

Обратите внимание! Финансировать строительство индустриального парка будут из средств инициатора (ООО "Грей тех"), инвесторов и государства. Общая смета проекта – 560,3 миллиона гривен.

Мэр добавил, что "ФРАНКО ПАРК" – это стратегический шаг для развития экономики и для общества, ведь важно иметь новые возможности и способы наполнения бюджета. В частности, едва ли не самую большую экономическую выгоду (+ 65%) видят в перерабатывающей промышленности, которую будут реализовать на объекте.

Для области, а соответственно и местных, от строительства парка прогнозируют преимущества:

создание новых производственных мощностей;

привлечение новых инвестиций и новых видов бизнеса;

автономность местного производства;

увеличение экспорта продуктов, что будут производить в регионе;

создание новых рабочих мест и уменьшение уровня безработицы;

увеличение покупательной способности населения;

привлечение малого и среднего бизнеса, их расширение, через дополнительное обслуживание участников и резидентов индустриального парка;

обеспечение больших поступлений в местный бюджет;

развитие инженерно-транспортной инфраструктуры региона.

Что нужно знать о строительстве в Ивано-Франковске?

Член исполкома Василий Кушнирук ранее раскритиковал строительство 3 мини-ГЭС на реке Быстрица-Надворнянская в 36 км от Ивано-Франковска, пишет Zaxid.net.

Известно, что на 1 июня запланировали общественные слушания по реализации проекта строительства. Однако Кушнирук уверяет, что действия застройщиков являются незаконными.

Застройщики разбили один каскад на три проекта, чтобы избежать жесткой государственной экологической экспертизы (ОВД). Это незаконно. Любая ГЭС на реке требует ОВД независимо от мощности,

– пояснил член исполкома.

Отмечается, что под проект планируют отдать около 10 гектаров земли. Длина плотин составит примерно 125 метров, а высота – 3 метра. Обслуживать ГЭС будут 12 человек.

В то же время как пишет Галка ИФ, на последней сессии горсовета 15 мая, активисты раскритиковали подходы власти к застройке в регионе. Так, общественные деятели "подарили" мэру строительный мусор и вручили грамоту "За весомый вклад в превращение Ивано-Франковска в бетонные джунгли, системное уничтожение зеленых зон и приоритет застройки над комфортом жителей".

Есть другие механизмы, которыми город мог бы руководствоваться, чтобы привлекать крупные компании к поддержке коммунальных учреждений, учебных заведений, развития социальной инфраструктуры, спортивных и творческих объектов для детей в нашем городе. Развитие города – это далеко не просто, извините за слово, тупая застройка. Это значительно более широкая категория,

– сказала Алина Лещик-Садовская, местная жительница.

Издание отмечает, что таким образом местные пытались акцентировать на хаотичной застройке. В частности напомнили о Парке Ветеранов Украины и автостанции № 3, где планируют возвести многоэтажные дома.

Что нужно знать об украинской промышленности во время войны?

Металлургия в течение января-апреля 2026 года продемонстрировала спад производства ключевых видов продукции. Например, производство стали сократилось на 7,4% против прошлого года. Больше всего убытков в сегменте проката, где изготовили 1,80 миллиона тонн продукции (на 9,1% меньше в годовом измерении).

Причинами таких показателей специалисты называют: военные риски, проблемы с логистикой, сложности с экспортом, нестабильный спрос и высокую себестоимость.

Другая проблема может касаться количества работников в сфере. В целом сейчас фиксируют дефицит рабочей силы для бизнеса. Но рабочие профессии имеют еще больший риск, что может касаться и промышленности.

Как пояснила для 24 Канала руководитель направления OLX Работа Мария Абдуллина, во время войны меняются потребности экономики, поэтому и возник дефицит кадров.

"В течение последних более двадцати лет в Украине сформировался устойчивый социальный нарратив: после школы – университет, после университета – офис. Рабочие профессии не были "престижными", их воспринимали как выбор тех, кто не смог поступить в учреждение высшего образования. Профтехобразование деградировало, но не потому, что государство внезапно о нем забыло, а потому, что в том числе на него не было социального спроса", – добавила Мария Абдуллина.