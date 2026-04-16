Україна втрачає мільярди гривень ПДВ: китайські Temu та AliExpress "вбивають" fashion-ринок
- Китайські онлайн-платформи, такі як Temu та AliExpress, активно заходять на український ринок, що призводить до втрати мільярдів гривень ПДВ та ускладнює конкуренцію для місцевого бізнесу.
- Через зростання обсягів покупок українцями на іноземних платформах, бюджет України недоотримує близько 34 мільярди гривень ПДВ щороку.
Китайські онлайн-платформи все активніше заходять на український ринок одягу та взуття і вже серйозно тиснуть на місцевий бізнес. Через це держава щороку недоотримує мільярди гривень податків, а конкуренція для українських ритейлерів стає дедалі жорсткішою.
Як держбюджет недоотримує ПДВ через китайські маркетплейси?
Іноземні платформи фактично працюють в Україні без фізичної присутності – вони просто напряму продають товари українцям, надсилаючи посилки з-за кордону. Про це розповів CEO Intertop Сергій Бадрітдінов, пише Forbes Ukraine.
Дивіться також Власник Zara остаточно згортає бізнес в одному з міст України: хто займе місце
Обсяги таких покупок уже величезні: за оцінками ринку, українці щороку замовляють іноземних товарів приблизно на 170 мільярдів гривень. І ця цифра стрімко зростає – більш ніж на 50% щороку.
- У результаті бюджет втрачає близько 34 мільярди гривень ПДВ.
- Як пояснює Бадрітдінов, ці гроші фактично "йдуть" на розвиток закордонних платформ замість того, щоб працювати всередині країни.
Водночас конкуренція в самій Україні теж загострюється. В онлайн-сегменті головними гравцями залишаються Rozetka, Kasta та "Епіцентр", які активно нарощують свою частку ринку.
У класичному ритейлі ситуація ще складніша. Наприклад, такі бренди як Adidas і Puma одночасно є і партнерами, і конкурентами, адже мають власні магазини та продають напряму.
Окрема особливість ринку – маркетплейси. Вони одночасно виступають і як майданчик для продажів, і як конкуренти для тих, хто на них торгує. Через це межа між партнерством і конкуренцією в fashion-ритейлі стає дедалі більш розмитою.
Скандал з китайськими Shein і Temu в Європі
Директор французького казино пропонує заборонити Shein і Temu в Європі, поки не буде врегульоване законодавство щодо ритейлерів. Це могло б на час захистити місцевих роздрібних торговців.
Палацці заявив, що продукція, що продається двома гігантами онлайн-торгівлі, не відповідає європейським нормам і може становити небезпеку для споживачів. Він також зазначив, що потік продукції, зокрема текстилю та меблів, може означати закриття малих підприємств у регіоні.
Заборону можуть запровадити до 2028 року – до цього часу Європа вирішила законодавчо запровадити норми для імпорту в регіон з Китаю до 2028 року.