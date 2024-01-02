Внаслідок російської атаки в Києві постраждали великі автосалони

Внаслідок російської ракетної атаки вранці 2 січня, у Києві зазнали руйнувань два автосалони. Йдеться про офіційний дилерський центр автобренда Citroen "38 RA" на Подолі, а також, ймовірно, автосалон компанії "Атлант Моторз Енерджі".

Наслідки влучання ракети

Внаслідок обстрілу згоріло 29 автомобілів, ще 5 пошкоджені. Загальна площа ушкоджень у двох салонах становить 300 квадратних метрів.

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Зокрема, в салоні Citroen "38 RA" руйнувань зазнав фасад, дах, та були вибиті вікна. Це один із чотирьох офіційних дилерських центрів у Києві автобренду Citroen:

Це великий автоцентр, який було відкрито 2020 року, він відповідає всім стандартам бренду. Він розрахований на експозицію семи автомобілів у шоурумі. Але закривати центр не планується, його буде відновлено,

— пояснила пресслужба компанії Stellantis у коментарі виданню "Інтерфакс-Україна".

Оперативні деталі ворожої атаки — у нашому телеграмі

На цій же вулиці знаходився автосалон "Атлант Моторз Енерджі". Це один з найбільших постачальників до України електромобілів із Китаю, зокрема, Volkswagen, Honda, Toyota, Audi, Nissan, KIA, Mercedes-Benz, ZEEKR, BYD та Polestar. Компанія має в Україні три точки продажу та сервісного обслуговування — у Києві, Київській області та Харкові.

Що відомо про обстріл

Повітряна тривога у Києві тривала майже 6 годин. За цей час ворог запустив на столицю України приблизно півтора десятка "Шахедів", а слідом за ними — крилаті ракети та "Кинджали".

Перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький, повідомив, що в результаті масованого ракетного удару в різних частинах міста зазнали пошкоджень як приватні, так і багатоповерхові будинки, АЗС, торгові та складські приміщення, підприємства та автомобілі.

! Внаслідок атаки є постраждалі та загиблі.