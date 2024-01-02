Последствия попадания ракеты

В результате обстрела сгорело 29 автомобилей, еще 5 повреждены. Общая площадь повреждений в двух салонах составляет 300 квадратных метров.

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В частности, в салоне Citroen "38 RA" разрушений подвергся фасад, крыша, и были выбиты окна. Это один из четырех официальных дилерских центров в Киеве автобренда Citroen:

Это большой автоцентр, открытый в 2020 году, он отвечает всем стандартам бренда. Он рассчитан на экспозицию семи автомобилей в шоуруме. Но закрывать центр не планируется, он будет восстановлен,

— объяснила пресс-служба компании Stellantis в комментарии "Интерфакс-Украина".

Оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

На этой же улице находился автосалон "Атлант Моторз Энерджи". Это один из крупнейших поставщиков в Украину электромобилей из Китая, в частности, Volkswagen, Honda, Toyota, Audi, Nissan, KIA, Mercedes-Benz, ZEEKR, BYD и Polestar. Компания имеет в Украине три точки продаж и сервисного обслуживания – в Киеве, Киевской области и Харькове.

Что известно об обстреле

Воздушная тревога в Киеве длилась около 6 часов. За это время враг запустил на столицу Украины около полутора десятков "Шахедов", а вслед за ними — крылатые ракеты и "Кинжалы".

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий, сообщил, что в результате массированного ракетного удара в разных частях города получили повреждения как частные, так и многоэтажные дома, АЗС, торговые и складские помещения, предприятия и автомобили.

Важно ! В результате атаки пострадавшие и погибшие.