"Український кешбек": коли планують запустити програму

29 травня 2024, 12:05
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Джерело:

biz.liga.net

Вже незабаром можна буде скористатися кешбеком на товари українського виробництва. Цей крок повинен підтримати вітчизняний бізнес та стимулювати економіку.

У лютому Міністерство економіки України анонсувало програму  "Український кешбек", яка спрямована на підтримку українського бізнесу. Як розповіла міністерка Юлія Свириденко, працювати вона почне вже до кінця літа. 

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Точної дати запуску ще немає, однак у міністерстві докладають усіх зусиль, аби він відбувся у липні-серпні. 

Деталі ми потім розкажемо, але суть в тому, що українці, купуючи українські товари, будуть мати кешбек на свою картку. Це буде збільшувати лояльність до українського бренду і стимулювати українське виробництво,
– розповіла Свириденко. 

Загалом у бюджеті на 2024 рік передбачено 45 мільярдів гривень на програми, які спрямовані на підтримку українських виробників. З їх допомогою міністерство хоче досягнути таких цілей: 

  • розвиток виробництва через стимулювання попиту;
  • інвестиції в реальний сектор економіки;
  • збільшення несировинного експорту.

Раніше стало відомо, що туристичний бізнес адаптувався до війни та починає повертатися на довоєнні показники.

Автор: Ярослав Сиваківський