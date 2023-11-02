Продовжує "годувати" Росію: про яку відому компанію йдеться

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло відому швейцарську корпорацію Nestle до міжнародного переліку спонсорів війни. Все через тісні торгівельні відносини компанії з російським ринком.

Попри війну Nestle не полишив бізнес в Росії

Відомий світовий виробник продуктів харчування Nestle продовжує працювати в країні-агресорці. Крім того, корпорація не має наміру припиняти свою діяльність там, а навпаки, розширює свою російську виробничу базу.

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Внаслідок цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію до переліку міжнародних спонсорів війни.

Нагадуємо, що Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. До основних торгових марок входять: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

Як будується бізнес на крові

На початку 2022 року швейцарська корпорація мала 7 фабрик в Росії. Прибуток від російського ринку становив понад 2%. І навіть попри такий незначний відсоток компанія й досі не вийшла з ринку агресорки.

що таку позицію вони пояснюють тим, що населення Росії необхідно забезпечувати товарами першої необхідності. Крім того, варто турбуватися про російських співробітників корпорації, адже їх понад 7 тисяч.

Втім кожен із цих працівників підтримує економіку Росії та сплачує чималі податки у бюджет держави, яка згодом за ці кошти вбиває тисячі українців.

До речі, у 2021 році представництво у Росії від Nestle сплатило податків на понад 25 мільйонів доларів. А дані за 2022 рік так і не були опубліковані.

Торік Nestle вдалося імпортувати до Росії на 374 мільйонів доларів напівфабрикатів та сировини, а за 9 місяців 2023 року – на 271 мільйон доларів.

І хоч після початку повномасштабного вторгнення в компанії завили про припинення експорту та імпорту товарів, лише товари першої необхідності, втім полиці російських магазинів на сьогодні досі переповнені сніданками Bystrow, супами й бульйонними кубиками Maggi, кормом для тварин Purina, шоколадними батончиками та кавою Nespresso.

А у жовтня 2022 року під виглядом сухої молочної суміші швейцарська корпорація завозила на територію Росії технічне обладнання. Про це йдеться у судовому провадженні арбітражного суду Москви № А40-24044/2023.

Відтак міжнародна коаліція громадянського суспільства B4Ukraine, яка працює над позбавленням Росії ресурсів для ведення війни, закликає світові уряди припинити зловживання великими корпораціями аргументом продажу товарів першої необхідності. Йдеться й про компанію Nestle, а також Unilever, PepsiCo, Mars, Mondelez та P&G.