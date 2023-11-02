Попри війну Nestle не полишив бізнес в Росії
Відомий світовий виробник продуктів харчування Nestle продовжує працювати в країні-агресорці. Крім того, корпорація не має наміру припиняти свою діяльність там, а навпаки, розширює свою російську виробничу базу.
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Нагадуємо, що Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. До основних торгових марок входять: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.
Як будується бізнес на крові
На початку 2022 року швейцарська корпорація мала 7 фабрик в Росії. Прибуток від російського ринку становив понад 2%. І навіть попри такий незначний відсоток компанія й досі не вийшла з ринку агресорки.
Втім кожен із цих працівників підтримує економіку Росії та сплачує чималі податки у бюджет держави, яка згодом за ці кошти вбиває тисячі українців.
- До речі, у 2021 році представництво у Росії від Nestle сплатило податків на понад 25 мільйонів доларів. А дані за 2022 рік так і не були опубліковані.
- Торік Nestle вдалося імпортувати до Росії на 374 мільйонів доларів напівфабрикатів та сировини, а за 9 місяців 2023 року – на 271 мільйон доларів.
- І хоч після початку повномасштабного вторгнення в компанії завили про припинення експорту та імпорту товарів, лише товари першої необхідності, втім полиці російських магазинів на сьогодні досі переповнені сніданками Bystrow, супами й бульйонними кубиками Maggi, кормом для тварин Purina, шоколадними батончиками та кавою Nespresso.
- А у жовтня 2022 року під виглядом сухої молочної суміші швейцарська корпорація завозила на територію Росії технічне обладнання. Про це йдеться у судовому провадженні арбітражного суду Москви № А40-24044/2023.