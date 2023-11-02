Попри війну Nestle не полишив бізнес в Росії

Відомий світовий виробник продуктів харчування Nestle продовжує працювати в країні-агресорці. Крім того, корпорація не має наміру припиняти свою діяльність там, а навпаки, розширює свою російську виробничу базу.

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Важливо! Внаслідок цього Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) внесло компанію до переліку міжнародних спонсорів війни.

Нагадуємо, що Nestle виробляє розчинну каву, мінеральні води, шоколад, морозиво, молочні продукти, дитяче харчування, корм для домашніх тварин та інші товари. До основних торгових марок входять: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea та інші.

Як будується бізнес на крові

На початку 2022 року швейцарська корпорація мала 7 фабрик в Росії. Прибуток від російського ринку становив понад 2%. І навіть попри такий незначний відсоток компанія й досі не вийшла з ринку агресорки.

Цікаво, що таку позицію вони пояснюють тим, що населення Росії необхідно забезпечувати товарами першої необхідності. Крім того, варто турбуватися про російських співробітників корпорації, адже їх понад 7 тисяч.

Втім кожен із цих працівників підтримує економіку Росії та сплачує чималі податки у бюджет держави, яка згодом за ці кошти вбиває тисячі українців.