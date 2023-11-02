Несмотря на войну Nestle не оставил бизнес в России

Известный мировой производитель продуктов питания Nestle продолжает работать в стране-агрессорке. Кроме того, корпорация не намерена прекращать свою деятельность там, а наоборот расширяет свою российскую производственную базу.

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Важно! В результате Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) внесло компанию в перечень международных спонсоров войны.

Напоминаем, что Nestle производит растворимый кофе, минеральные воды, шоколад, мороженое, молочные продукты, детское питание, корм для домашних животных и другие товары. Основными торговыми марками являются: KitKat, Nescafé, Nesquik, Nestea и другие.

Как строится бизнес на крови

В начале 2022 года швейцарская корпорация имела 7 фабрик в России. Прибыль от российского рынка составила более 2%. И даже несмотря на такой незначительный процент, компания до сих пор не вышла с рынка агрессорки.

Интересно, что такую позицию они объясняют тем, что население России необходимо снабжать товарами первой необходимости. Кроме того, следует беспокоиться о российских сотрудниках корпорации, ведь их более 7 тысяч.

Впрочем, каждый из этих работников поддерживает экономику России и платит немалые налоги в бюджет государства, которое впоследствии за эти средства убивает тысячи украинцев.

Кстати, в 2021 году представительство в России от Nestle уплатило налогов более чем на 25 миллионов долларов. А данные за 2022 год так и не были опубликованы.

В прошлом году Nestle удалось импортировать в Россию на 374 миллиона долларов полуфабрикатов и сырья, а за 9 месяцев 2023 года – на 271 миллион долларов.

И хотя после начала полномасштабного вторжения в компании завыли о прекращении экспорта и импорта товаров, только товары первой необходимости, впрочем, полки российских магазинов на сегодняшний день до сих пор переполнены завтраками Bystrow, супами и бульонными кубиками Maggi, кормом для животных Purina, шоколадными батончиками и кофе.

А в октябре 2022 г. под видом сухой молочной смеси швейцарская корпорация завозила на территорию России техническое оборудование. Об этом говорится в судебном разбирательстве арбитражного суда Москвы № А40-24044/2023.

Следовательно, международная коалиция гражданского общества B4Ukraine, работающая над лишением России ресурсов для ведения войны, призывает мировые правительства прекратить злоупотребление крупными корпорациями аргументом продажи товаров первой необходимости. Речь идет и о компании Nestle, а также Unilever, PepsiCo, Mars, Mondelez и P&G.