На кордоні зупинили бус із технікою Apple: Гетманцев звинуватив "Ябко" у контрабанді
- На кордоні виявили бус із 829 одиницями контрабандної техніки Apple, включаючи 501 iPhone та інші гаджети, вартістю 35,5 мільйонів гривень.
- Нардеп Гетманцев звинуватив мережу "Ябко" у причетності до контрабанди, але компанія відкинула звинувачення.
Працівники Львівської митниці виявили бус, у якому було заховано 829 одиниць контрабандної техніки Apple. Нардеп звинуватив у цьому та дробленні бізнесу відому мережу магазинів.
Що відомо про контрабанду iPhone та іншої техніки?
Авто з контрабандою виявили 16 січня, пише 24 Канал з посиланням на Львівську митницю.
Цього дня 23:30 в пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" із Польщі прибув мікроавтобус Renault Trafic. Для проходження митного контролю 37-річний водій – житель Самбірщини, обрав смугу "зелений коридор".
Під час поглибленого огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто спеціально обладнане сховище.
Під підлогою буса було заховано 829 одиниць техніки Apple:
- Зокрема, 501 телефонів Apple, здебільшого iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 15 Pro Max.
- Крім того, "під килимком" знаходились 211 навушників AirPods і 117 смарт-годинників Apple Watch.
Орієнтовна вартість товарів – 35,5 мільйонів гривень. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил.
Чому звинуватили "Ябко"?
Нардеп Данило Гетманцев розповів, що чоловік, який віз iPhone, є частиною великої злочинної контрабандної схеми, пише 24 Канал.
За його словами, 20 мільярдів гривень – це щорічні втрати держави від контрабандної електроніки. З них 10 мільярдів – від контрабанди продукції Apple. І це затримання, ймовірно, пов’язане з компанією "Ябко".
Так, це телефони Ябко. Малесенька партія із великого контрабандного потоку. Жодного телефону група (не можу назвати компанією цю мережу подрібнену на ФОПів) не придбає у офіційного дистрибʼютора Apple,
– розповів Гетманцев.
У свою чергу, у відповідь на ці звинувачення політика, мережа "Ябко" запевнила, що компанія не має жодного стосунку до цього товару, а ці твердження не підтверджені жодним документом і не базуються на належних доказах.
"Ябко" також звернулося до Данила Гетманцева з проханням оприлюднити підтвердження публічних звинувачень та відповідні документи.
Раніше митники вже виявляли техніку Apple
30 вересня 2025 року на пункті пропуску "Шегині-Медика" митники виявили контрабандні iPhone вартістю 1,5 мільйона гривень у мікроавтобусі з Польщі.
В автомобілі знайшли 18 смартфонів, з яких 15 були останньої моделі iPhone 17 Pro Max та iPhone Air.