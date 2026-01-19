На кордоні зупинили бус із технікою Apple: Гетманцев звинуватив "Ябко" у контрабанді

Працівники Львівської митниці виявили бус, у якому було заховано 829 одиниць контрабандної техніки Apple. Нардеп звинуватив у цьому та дробленні бізнесу відому мережу магазинів.

Що відомо про контрабанду iPhone та іншої техніки?

Авто з контрабандою виявили 16 січня, пише 24 Канал з посиланням на Львівську митницю.

Цього дня 23:30 в пункт пропуску "Нижанковичі – Мальховіце" із Польщі прибув мікроавтобус Renault Trafic. Для проходження митного контролю 37-річний водій – житель Самбірщини, обрав смугу "зелений коридор".

Під час поглибленого огляду працівники митниці спільно з прикордонниками виявили у конструктивних порожнинах авто спеціально обладнане сховище.

Під підлогою буса було заховано 829 одиниць техніки Apple:

Зокрема, 501 телефонів Apple, здебільшого iPhone 17 Pro, 16 Pro Max, 15 Pro Max.

Крім того, "під килимком" знаходились 211 навушників AirPods і 117 смарт-годинників Apple Watch.

Орієнтовна вартість товарів – 35,5 мільйонів гривень. За цим фактом складено протокол про порушення митних правил.

Чому звинуватили "Ябко"?

Нардеп Данило Гетманцев розповів, що чоловік, який віз iPhone, є частиною великої злочинної контрабандної схеми, пише 24 Канал.

За його словами, 20 мільярдів гривень – це щорічні втрати держави від контрабандної електроніки. З них 10 мільярдів – від контрабанди продукції Apple. І це затримання, ймовірно, пов’язане з компанією "Ябко".

Так, це телефони Ябко. Малесенька партія із великого контрабандного потоку. Жодного телефону група (не можу назвати компанією цю мережу подрібнену на ФОПів) не придбає у офіційного дистрибʼютора Apple,

– розповів Гетманцев.

У свою чергу, у відповідь на ці звинувачення політика, мережа "Ябко" запевнила, що компанія не має жодного стосунку до цього товару, а ці твердження не підтверджені жодним документом і не базуються на належних доказах.

"Ябко" також звернулося до Данила Гетманцева з проханням оприлюднити підтвердження публічних звинувачень та відповідні документи.

