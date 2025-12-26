З полиць магазинів зникнуть популярні товари: зміни для українців з 1 січня 2026

На полицях супермаркетів українці вже можуть не побачити коньяку – тепер напої називатимуться бренді. Це частина угоди України про асоціацію з ЄС, яка передбачає відмовитися від використання захищеного географічного зазначення.

Який алкоголь більше не продаватимуть?

З 1 січня Україна перестане використовувати назви деяких алкогольних продуктів, тому їхні назви зникнуть з полиць магазинів, пише 24 Канал з посиланням на "Главком".

Зокрема, не буде таких назв, як "коньяк", "шампанське", "портвейн", "херес", цьому передують такі причини:

Україна взяла на себе обов'язок захищати географічні зазначення ЄС – саме так, як ЄС захищає свої Champagne, Cognac чи Porto. Міжнародні правила у системі Світової організації торгівлі існує пряма норма: географічні назви охороняються так само, як торговельні марки.

Виробникам доведеться переробити етикетки. Фактично, це і буде тією зміною, тому з прилавків магазинів зникнуть популярні зараз назви товарів. Натомість будуть нові:

бренді;

ігристе вино;

кріплене вино.

Виробники й надалі випускатимуть напої, тільки з іншим маркуванням.

Як відреагували українські виробники коньяку?

Найбільшими виробниками коньяку та бренді 2024 року в Україні стали "Винокурня Аккермана" (Albo Group), "Одеський коньячний завод" (Global Spirits), "Шабо", "Миколаївський коньячний завод" (Bayadera Group), пише 24 Канал з посиланням на Forbes.

За 10 років не всі виробники встигли адаптуватися до змін. Серед них – виробник коньяка Aznauri.

Не на часі було займатися цим питанням. Були інші завдання: як вижити бізнесу після втрат, знайти людей, закупити генератори,

– каже Ілона Надводська, директорка "Винокурні Аккермана".

Натомість деякі виробники не бачать в цьому проблеми, такі як виробник "Шато Чизай".

Директор "Шато Чизай" Дмитро Шелудько каже, що компанія готова до переходу. У 2025-му компанія продасть 150 000 пляшок коньяку і бренді, у 2026–2027-му приростатиме на 50 000 пляшок щороку.

Для Bayadera Group, що володіє Koblevo, Metaxa, Saint Remy перехід на термін "бренді" – довгий і складний процес.

Ми на фінішній прямій із виробництвом останнього коньяку України під брендом Koblevo – лімітованої партії у 20 000 пляшок десятирічного напою,

– говорить СЕО Bayadera Group Анатолій Корчинський.

Усі коньяки, які компанія вироблятимемо з січня 2026-го, вже матимуть назву "бренді".

Зауважте! Штрафи за порушення правил географічних зазначень – від 5 до 15 мінімальних заробітних плат. На 1 січня 2026-го це буде від 43 235 гривень до 129 705 гривень.

Новини українського бізнесу