Є генератор та Starlink: коворкінги Києва, де можна працювати при відключенні світла

Найбільше коворкінгів у Києві, де можна працювати під час відключення світла, на правому березі, на лівому – лише один. Такі дані зібрала агенція Top Lead.

Де можна працювати під час відключення світла

На лівому березі Києві жителі міста можуть працювати у коворкінгу The Space. Він не має генератора, але під'єднаний до декількох ліній електроживлення, які вимикаються у різний час. Також там є бомбосховище та інтернет від декількох провайдерів.

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На правому березі ситуація значно краще, адже тут кияни мають ширший вибір. Ба більше, деякі коворкінги не лише під'єднані до більш як двох ліній електроживлення, але й мають на додачу генератори та Starlink. Мовиться, наприклад, про такі:

Kooperativ,

Creative State of Arsenal,

Regus Horizon Tower,

Creativ Quarter Gulliver,

Creative Quarter Mag.Nett.

*Детальніше з усіма іншими коворкінгами можна ознайомитись в інфографіці, зважаючи на умовні позначки у нижньому лівому її кутку.

Коворкінги у Києві, де можна працювати під час відключення світла / Інфографіка Top Lead

Кредит на генератор

У п'ятницю, 25 листопада, стало відомо, що Ощадбанк запускає програму кредитування бізнесу для купівлі генератора під 0%.

Залежно від обсягів проєкту банк надаватиме кредит на суму від 100 тисяч до 60 мільйонів гривень. Строк кредиту – від 6 до 60 місяців.

Детальніше Кредит під 0% на купівлю генератора: Ощадбанк запускає кредитну програму для бізнесу

За даними аналітичного відділу мережі магазинів Епіцентр, найпопулярніші генератори серед покупців:

бензинові генератори, частка яких у структурі продажу становила майже 82%;

частка дизельних генераторів за цей період дорівнювала 11%;

решта припала на комбіновані та спеціальні агрегати.



Як користуватися генераторами / Інфографіка 24 каналу