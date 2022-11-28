Де можна працювати під час відключення світла
На лівому березі Києві жителі міста можуть працювати у коворкінгу The Space. Він не має генератора, але під'єднаний до декількох ліній електроживлення, які вимикаються у різний час. Також там є бомбосховище та інтернет від декількох провайдерів.
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На правому березі ситуація значно краще, адже тут кияни мають ширший вибір. Ба більше, деякі коворкінги не лише під'єднані до більш як двох ліній електроживлення, але й мають на додачу генератори та Starlink. Мовиться, наприклад, про такі:
- Kooperativ,
- Creative State of Arsenal,
- Regus Horizon Tower,
- Creativ Quarter Gulliver,
- Creative Quarter Mag.Nett.
*Детальніше з усіма іншими коворкінгами можна ознайомитись в інфографіці, зважаючи на умовні позначки у нижньому лівому її кутку.
Коворкінги у Києві, де можна працювати під час відключення світла / Інфографіка Top Lead
Кредит на генератор
У п'ятницю, 25 листопада, стало відомо, що Ощадбанк запускає програму кредитування бізнесу для купівлі генератора під 0%.
Залежно від обсягів проєкту банк надаватиме кредит на суму від 100 тисяч до 60 мільйонів гривень. Строк кредиту – від 6 до 60 місяців.
Детальніше Кредит під 0% на купівлю генератора: Ощадбанк запускає кредитну програму для бізнесу
За даними аналітичного відділу мережі магазинів Епіцентр, найпопулярніші генератори серед покупців:
- бензинові генератори, частка яких у структурі продажу становила майже 82%;
- частка дизельних генераторів за цей період дорівнювала 11%;
- решта припала на комбіновані та спеціальні агрегати.