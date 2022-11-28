Где можно работать при отключении света
На левом берегу Киева жители города могут работать в коворкинге The Space. Он не имеет генератора, но подключен к нескольким линиям электропитания, которые выключаются в разное время. Также там есть бомбоубежище и Интернет от нескольких провайдеров.
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На правом берегу ситуация значительно лучше, ведь здесь у киевлян значительный выбор. Более того, некоторые коворкинги не только подключены к более чем двум линиям электропитания, но и имеют вдобавок генераторы и Starlink. Речь, например, о таких:
- кооператив,
- Креативное государство Арсенал,
- Регус Хорайзон Тауэр,
- Творческий квартал Гулливер,
- Творческий квартал Mag.Nett.
*Подробнее со всеми другими коворкингами можно ознакомиться в инфографике, учитывая условные отметки в нижнем левом ее углу.
Коворкинги в Киеве, где можно работать при отключении света / Инфографика Top Lead
Кредит на генератор
В пятницу, 25 ноября, стало известно, что Сбербанк запускает программу кредитования бизнеса для покупки генератора под 0%.
В зависимости от объемов проекта, банк будет предоставлять кредит на сумму от 100 тысяч до 60 миллионов гривен. Срок кредита – от 6 до 60 месяцев.
Как пользоваться генератором / Инфографика 24 канала
Подробнее Кредит под 0% на покупку генератора: Сбербанк запускает кредитную программу для бизнеса
По данным аналитического отдела сети магазинов Эпицентр, самые популярные генераторы среди покупателей:
- бензиновые генераторы, доля которых в структуре продаж составила почти 82%;
- доля дизельных генераторов за этот период равнялась 11%;
- остальные пришлись на комбинированные и специальные агрегаты.