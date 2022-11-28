Где можно работать при отключении света

На левом берегу Киева жители города могут работать в коворкинге The Space. Он не имеет генератора, но подключен к нескольким линиям электропитания, которые выключаются в разное время. Также там есть бомбоубежище и Интернет от нескольких провайдеров.

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На правом берегу ситуация значительно лучше, ведь здесь у киевлян значительный выбор. Более того, некоторые коворкинги не только подключены к более чем двум линиям электропитания, но и имеют вдобавок генераторы и Starlink. Речь, например, о таких:

кооператив,

Креативное государство Арсенал,

Регус Хорайзон Тауэр,

Творческий квартал Гулливер,

Творческий квартал Mag.Nett.

*Подробнее со всеми другими коворкингами можно ознакомиться в инфографике, учитывая условные отметки в нижнем левом ее углу.

Коворкинги в Киеве, где можно работать при отключении света / Инфографика Top Lead

Кредит на генератор

В пятницу, 25 ноября, стало известно, что Сбербанк запускает программу кредитования бизнеса для покупки генератора под 0%.

В зависимости от объемов проекта, банк будет предоставлять кредит на сумму от 100 тысяч до 60 миллионов гривен. Срок кредита – от 6 до 60 месяцев.



Как пользоваться генератором / Инфографика 24 канала

Подробнее Кредит под 0% на покупку генератора: Сбербанк запускает кредитную программу для бизнеса

По данным аналитического отдела сети магазинов Эпицентр, самые популярные генераторы среди покупателей:

бензиновые генераторы, доля которых в структуре продаж составила почти 82%;

доля дизельных генераторов за этот период равнялась 11%;

остальные пришлись на комбинированные и специальные агрегаты.