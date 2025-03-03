Найбільша металургійна компанія Росії на межі зриву проєктів

Російський металургійний гігант "Сєвєрсталь" повідомив про серйозні труднощі у реалізації своїх масштабних інвестиційних проєктів. Причиною стала несподівана заборона Вологодської області на залучення мігрантів до будівництва, що загрожує зривом ключових виробничих планів компанії.

Без мігрантів – без будівництва

Рішення регіональної влади обмежити доступ іноземних працівників на будівництва створило серйозні виклики для "Сєвєрсталі". Найбільше постраждає проєкт будівництва комплексу з виробництва залізорудних окатишів, необхідного для виконання федеральної програми "Чисте повітря", інформує 24 Канал.

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Компанія заявила, що без залучення мігрантів проєкт не зможе бути реалізований у заплановані терміни. Будівництво нового комплексу на базі Череповецького комбінату мало завершитися до кінця 2026 року, а його вартість оцінюється у 116 мільярдів рублів.

На поточних будівельних майданчиках "Сєвєрсталі" вже працює близько 4,5 тисяч мігрантів, а до 2027 року планувалося залучити ще понад 2,1 тисячі іноземних працівників. Однак тепер компанія змушена переглядати свої плани.

Зрив контрактів і ризик "дискредитації" інвестицій

"Сєвєрсталь" також попереджає про можливий зрив контракту із китайським постачальником обладнання, хоча назву компанії не розголошує. У разі зупинки робіт це стане ударом по державній інвестиційній політиці Росії, адже тільки у 2025 році компанія планувала вкласти в Череповецьку промислову зону понад 120 мільярдів рублів.

Дефіцит робочої сили в Росії: хто заповнить прогалини

Вологодська область стала вже другим російським регіоном після Краснодарського краю, який запровадив заборону на працевлаштування мігрантів у будівництві. Це рішення прийняли на тлі зростаючого дефіциту робочої сили в Росії, який за оцінками експертів досяг 2,7 мільйона людей. Причинами є:

мобілізація на війну в Україні,

погіршення демографічної ситуації,

масова еміграція,

посилення міграційного законодавства після теракту в "Крокус Сіті Холл".

Однак, попри критичний брак кадрів, російська влада поки не поспішає пом’якшувати правила для іноземних працівників, що може мати довгострокові наслідки для промислового сектору країни.

Що далі

"Сєвєрсталь" залишається четвертим за обсягами виробництва сталі в Росії та одним із ключових роботодавців Вологодської області. На її підприємствах працює понад 31 тисяча людей.

Якщо ситуація не зміниться, компанія може опинитися перед викликом масштабної перебудови бізнес-процесів, що вплине не лише на регіон, а й на всю металургійну галузь країни.