Належали олігарху з Росії: Україна конфіскувала акції топового виробника вагонів

Україна отримала у власність 25,0717% акцій Крюківського вагонобудівного заводу – одного з найбільших виробників вагонів у країні. Раніше цей пакет належав російському бізнесмену Станіславу Гамзалову.

Що відомо про конфіскацію акцій Крюківського заводу?

Власником виступає держава в особі Фонд державного майна України. Про це стало відомо завдяки системі розкриття даних НКЦПФР.

Підставою стало рішення ВАКС від 14 січня, який постановив стягнути в дохід держави 28,6 мільйонів акцій підприємства (25,07%).

Йдеться про активи, що були оформлені на компанію OW Capital Management, пов’язану з Гамзаловим. Їхня номінальна вартість становить понад 21,5 мільйон гривень.

Ще у грудні 2025 року Міністерство юстиції України звернулося до суду з вимогою застосувати санкції та примусово вилучити цей пакет акцій.

У Мін’юсті пояснювали: Гамзалов не просто бізнесмен, а власник компаній, які працюють на потреби Росії в умовах війни.

Його структури постачали продукцію підприємствам, пов’язаним із військово-промисловим комплексом Росії та забезпечували матеріально-технічну підтримку. Саме це стало ключовою підставою для конфіскації активів.

Що передувало конфіскації активів?