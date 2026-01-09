Зброя нового рівня: дві німецькі компанії вироблятимуть бойові лазери

Компанії Rheinmetall та MBDA у Німеччині планують створити спільне підприємство для виробництва морських лазерів у першому кварталі 2026 року. Так німецький флот отримає першу таку систему, що доповнить інші типи зброї.

Що відомо про морські лазери?

Очікується, що з 2029 року установка буде готова до серійного виробництва та регулярного бойового застосування, пише 24 Канал з посиланням на Rheinmetall.

Німецький флот отримає оперативну лазерну систему зброї, яка доповнить його гармати та керовані ракети, зокрема для боротьби з безпілотниками та іншими високоманевровими типами цілей на близькій та дуже близькій відстані,

– йдеться в заяві.

У компанії розповіла, що навіть за несприятливої погоди система довела свою здатність стабільно відстежувати точку прицілювання розміром з монету в одне євро на віддаленій цілі та точно фокусувати енергію лазерної зброї на ній. Така точність відстеження та влучення запобігає промахам і таким чином забезпечує максимальну безпеку.

Лазерна зброя, розроблена Rheinmetall та MBDA, протягом року випробовувалася на фрегаті ВМС Німеччини SACHSEN та довела свою ефективність. Було успішно вражено понад 100 цілей.

Чи є в Україні лазерна зброя?