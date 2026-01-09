Что известно о морских лазерах?
Ожидается, что с 2029 года установка будет готова к серийному производству и регулярному боевому применению, пишет 24 Канал со ссылкой на Rheinmetall.
Немецкий флот получит оперативную лазерную систему оружия, которая дополнит его пушки и управляемые ракеты, в частности для борьбы с беспилотниками и другими высокоманевренными типами целей на близком и очень близком расстоянии,
– говорится в заявлении.
В компании рассказала, что даже при неблагоприятной погоде система доказала свою способность стабильно отслеживать точку прицеливания размером с монету в одно евро на удаленной цели и точно фокусировать энергию лазерного оружия на ней. Такая точность отслеживания и попадания предотвращает промахи и таким образом обеспечивает максимальную безопасность.
Лазерное оружие, разработано Rheinmetall и MBDA, в течение года испытывалось на фрегате ВМС Германии SACHSEN и доказало свою эффективность. Было успешно поражено более 100 целей.
Есть ли в Украине лазерное оружие?
В конце 2024 года стало известно, что Украина среди тех немногих государств, которая имеет собственную лазерное оружие. Речь идет о комплексе "Тризуб", способен сбивать ударные дроны, авиабомбы, баллистику.
Комплекс "Тризуб" оснащен оптико-электронной станцией, однако наведение на цель осуществляется вручную с помощью джойстика, а не в автоматическом режиме.
Украинский лазер способен сбивать также самолеты и вертолеты на высоте до 5 километров. Кроме того, он может уничтожать ударные дроны, авиабомбы и баллистику на расстоянии до 3 000 метров. "Тризубом" также можно ослеплять различные воздушные цели, в частности самолеты, на дистанции до 10 000 метров.