Що відомо про морські лазери?
Очікується, що з 2029 року установка буде готова до серійного виробництва та регулярного бойового застосування, пише 24 Канал з посиланням на Rheinmetall.
Німецький флот отримає оперативну лазерну систему зброї, яка доповнить його гармати та керовані ракети, зокрема для боротьби з безпілотниками та іншими високоманевровими типами цілей на близькій та дуже близькій відстані,
– йдеться в заяві.
У компанії розповіла, що навіть за несприятливої погоди система довела свою здатність стабільно відстежувати точку прицілювання розміром з монету в одне євро на віддаленій цілі та точно фокусувати енергію лазерної зброї на ній. Така точність відстеження та влучення запобігає промахам і таким чином забезпечує максимальну безпеку.
Лазерна зброя, розроблена Rheinmetall та MBDA, протягом року випробовувалася на фрегаті ВМС Німеччини SACHSEN та довела свою ефективність. Було успішно вражено понад 100 цілей.
Чи є в Україні лазерна зброя?
Наприкінці 2024 року стало відомо, що Україна є серед тих небагатьох держав, яка має власну лазерну зброю. Йдеться про комплекс "Тризуб", здатний збивати ударні дрони, авіабомби, балістику.
Комплекс "Тризуб" оснащений оптико-електронною станцією, проте наведення на ціль здійснюється вручну за допомогою джойстика, а не в автоматичному режимі.
Український лазер здатний збивати також літаки та вертольоти на висоті до 5 кілометрів. Крім того, він може знищувати ударні дрони, авіабомби та балістику на відстані до 3 000 метрів. "Тризубом" також можна засліплювати різні повітряні цілі, зокрема літаки, на дистанції до 10 000 метрів.