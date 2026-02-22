Всього одна помилка: коли ФОПа можуть позбавити "спрощенки"

ФОПи, які протягом року змінюють групу єдиного податку, часто помилково роблять одну річ. Це може призвести до втрати права на спрощену систему оподаткування.

Чи "обнуляється" ліміт доходу після зміни групи?

Якщо ФОП переходить з однієї групи єдиного податку на іншу посеред року, ніякого нового старту не відбувається. Лічильник доходу не скидається, пише YANKIV.

Податкова дивиться на дохід за весь календарний рік – з 1 січня по 31 грудня. І неважливо, скільки разів за цей час ви змінювали групу.

Це означає, що якщо ви почали рік на першій групі, потім перейшли на другу, а закінчили на третій групі, ваш загальний дохід за рік не повинен перевищувати 10 091 049 гривень — ліміт третьої групи.

Який саме ліміт потрібно враховувати?

Орієнтуватися потрібно на річний ліміт тієї групи, на якій ви перебуваєте після переходу.

Тобто схема така:

ви рахуєте весь дохід з початку року;

берете ліміт нової групи;

порівнюєте загальну суму з цим лімітом.

Ліміт не ділиться на місяці, він встановлений одразу на весь календарний рік. Для розуміння розглянемо приклад:

Ліміти доходу на 2025 рік становили: перша група – 1 334 438 гривень на рік, друга група – 6 672 190 гривень на рік. Підприємець, працюючи на першій групі з січня по червень, вже використав 100 тисяч гривень зі свого загального ліміту. Після переходу на другу групу з 1 липня до кінця грудня він може заробити не 6 672 190 гривень, а 6 572 190 гривень, оскільки 100 тисяч гривень уже враховані як частина його річного доходу,

Коли можна втратити право на "спрощенку"?

Якщо підприємець помилився в розрахунках і вийшов за межі дозволеного ліміту для своєї групи, він втрачає право працювати на спрощеній системі з того кварталу, в якому сталося перевищення.

Що робити у такому випадку?

Для ФОП 1 групи: якщо дохід перевищив ліміт, підприємець має або змінити статус на 2 – 3 групу, або повністю вийти зі спрощеної системи.

якщо дохід перевищив ліміт, підприємець має або змінити статус на 2 – 3 групу, або повністю вийти зі спрощеної системи. Для ФОП 2 групи: діє така сама логіка – необхідний перехід на 3 групу єдиного податку або повна відмова від спрощеної системи.

діє така сама логіка – необхідний перехід на 3 групу єдиного податку або повна відмова від спрощеної системи. Для ФОП 3 групи: коли дохід виходить за межі дозволеного ліміту, на суму що перевищила межу застосовується ставка 15% плюс обов’язкова зміна системи оподаткування на загальну.

Зауважте! У всіх випадках на частину доходу, що перевищила ліміт, нараховується податок за ставкою 15%.