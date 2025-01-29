УКР РУС
29 січня 2025, 14:50
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Фейкові листи від податкової масово отримують українці: що робити, якщо отримали такий

Анастасія Лукашевська
Основні тези
  • Українці отримують фейкові листи, нібито від Державної податкової служби, з проханням терміново зв’язатися.
  • ДПС зазначає, що не використовує особисті номери для офіційного листування, і закликає громадян перевіряти інформацію через офіційні канали. 

Упродовж останніх днів фіксують масову розсилку підроблених електронних листів, які нібито надходять від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби.

Як виглядає шахрайська схема

У фейкових листах отримувачів закликають терміново зв’язатися з представником податкової служби. Про шахрайську схему попередили у ДПС, інформує 24 Канал.

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Текст повідомлення виглядає приблизно так: "Доброго дня. [Прізвище, ім'я, по батькові представника ДПС] турбує. Перекажіть, щоб [Ім'я, по батькові керівника компанії] терміново зі мною зв'язався. Тел. +38093265275".

Важливо! У ДПС наголосили, що служба не використовує особисті номери телефонів для офіційного листування та закликають громадян бути обережними.

Як працюють шахраї і як діяти

Фальшиві листи розсилаються із підміною офіційної електронної адреси ДПС, тому вони можуть виглядати як справжні. Це дозволяє зловмисникам легко входити в довіру до отримувачів і вводити їх в оману.

Що робити, якщо ви отримали такий лист: 

  • Не відповідайте на подібні повідомлення та не передзвонюйте на вказані номери.
  • Перевіряйте офіційні контакти ДПС на її сайті або звертайтеся безпосередньо до податкової служби.
  • Повідомте ДПС про отриманий фейковий лист.