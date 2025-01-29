Фейкові листи від податкової масово отримують українці: що робити, якщо отримали такий

Упродовж останніх днів фіксують масову розсилку підроблених електронних листів, які нібито надходять від імені територіальних підрозділів Державної податкової служби.

Як виглядає шахрайська схема

У фейкових листах отримувачів закликають терміново зв’язатися з представником податкової служби. Про шахрайську схему попередили у ДПС, інформує 24 Канал.

Дивіться також 6 500 гривень від Трампа: українців попередили про новий випадок шахрайства

Текст повідомлення виглядає приблизно так: "Доброго дня. [Прізвище, ім'я, по батькові представника ДПС] турбує. Перекажіть, щоб [Ім'я, по батькові керівника компанії] терміново зі мною зв'язався. Тел. +38093265275".

Важливо! У ДПС наголосили, що служба не використовує особисті номери телефонів для офіційного листування та закликають громадян бути обережними.

Як працюють шахраї і як діяти

Фальшиві листи розсилаються із підміною офіційної електронної адреси ДПС, тому вони можуть виглядати як справжні. Це дозволяє зловмисникам легко входити в довіру до отримувачів і вводити їх в оману.

Що робити, якщо ви отримали такий лист: