Російський "Лукойл" нарешті домовився про продаж активів: хто і за скільки їх придбає

Нафтовий гігант "Лукойл", що перебуває під санкціями, оголосив про укладення угоди про продаж зарубіжних активів. Їх може придбати американська компанія за понад 20 мільярдів доларів.

Що відомо про продаж активів "Лукойлу"?

Російський гігант укладає угоду з американською інвестиційною компанією Carlyle, повідомили у заяві "Лукойлу".

До периметру цієї угоди не входять активи в Республіці Казахстан, які залишаться у власності Групи "Лукойл" і продовжать працювати у рамках відповідної ліцензії.

Угода не є ексклюзивною для компанії і залежить від виконання ряду умов, включаючи отримання необхідних регуляторних погоджень, у тому числі дозволу на угоду з Carlyle з боку Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC). Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями,

– йдеться у заяві.

До слова, Carlyle Group – глобальна інвестиційна компанія, яка станом на початок 2026 року керує активами в розмірі 474 мільярди доларів, пише Reuters.

Відомо, що глобальний портфель акцій "Лукойлу" оцінили в 22 мільярди доларів, тому його можуть продати компанії за таку ціну.

Мінфін США вже заблокував спроби двох інших претендентів – міжнародного трейдера Gunvor й американського банку Xtellus Partners – придбати активи "Лукойлу". Компанія повинна продати свої активи до 28 лютого.

