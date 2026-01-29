Що відомо про продаж активів "Лукойлу"?

Російський гігант укладає угоду з американською інвестиційною компанією Carlyle, повідомили у заяві "Лукойлу".

До периметру цієї угоди не входять активи в Республіці Казахстан, які залишаться у власності Групи "Лукойл" і продовжать працювати у рамках відповідної ліцензії.

Угода не є ексклюзивною для компанії і залежить від виконання ряду умов, включаючи отримання необхідних регуляторних погоджень, у тому числі дозволу на угоду з Carlyle з боку Управління з контролю за іноземними активами казначейства США (OFAC). Компанія також продовжує переговори з іншими потенційними покупцями,

– йдеться у заяві.

До слова, Carlyle Group – глобальна інвестиційна компанія, яка станом на початок 2026 року керує активами в розмірі 474 мільярди доларів, пише Reuters.

Відомо, що глобальний портфель акцій "Лукойлу" оцінили в 22 мільярди доларів, тому його можуть продати компанії за таку ціну.

Мінфін США вже заблокував спроби двох інших претендентів – міжнародного трейдера Gunvor й американського банку Xtellus Partners – придбати активи "Лукойлу". Компанія повинна продати свої активи до 28 лютого.

