Что известно о продаже активов "Лукойла"?
Российский гигант заключает сделку с американской инвестиционной компанией Carlyle, сообщили в заявлении "Лукойла".
Смотрите также Испания помогла перевезти подсанкционную нефть из России
В периметр этого соглашения не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы "Лукойл" и продолжат работать в рамках соответствующей лицензии.
Сделка не является эксклюзивной для компании и зависит от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями,
– говорится в заявлении.
К слову, Carlyle Group – глобальная инвестиционная компания, которая по состоянию на начало 2026 года управляет активами в размере 474 миллиарда долларов, пишет Reuters.
Известно, что глобальный портфель акций "Лукойла" оценили в 22 миллиарда долларов, поэтому его могут продать компании за такую цену.
Минфин США уже заблокировал попытки двух других претендентов – международного трейдера Gunvor и американского банка Xtellus Partners – приобрести активы "Лукойла". Компания должна продать свои активы до 28 февраля.
Что известно о продаже активов "Лукойла" и состоянии компании?
"Лукойл" обратился к правительству России из-за кризиса, вызванного значительным снижением стоимости нефти. Компания стремится изменить формулу демперного механизма.
Chevron Corp. и Quantum Energy Partners объединяют усилия для приобретения международных активов российского "Лукойла" стоимостью 22 миллиарда долларов.
Казахстан также подал заявку на приобретение активов "Лукойла" из-за его доли в крупнейших нефтяных месторождениях страны. Страна обратилась в США для одобрения сделки, утверждая, что имеет преимущественное право на выкуп акций.