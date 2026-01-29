Что известно о продаже активов "Лукойла"?

Российский гигант заключает сделку с американской инвестиционной компанией Carlyle, сообщили в заявлении "Лукойла".

Смотрите также Испания помогла перевезти подсанкционную нефть из России

В периметр этого соглашения не входят активы в Республике Казахстан, которые останутся в собственности Группы "Лукойл" и продолжат работать в рамках соответствующей лицензии.

Сделка не является эксклюзивной для компании и зависит от выполнения ряда условий, включая получение необходимых регуляторных согласований, в том числе разрешения на сделку с Carlyle со стороны Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC). Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями,

– говорится в заявлении.

К слову, Carlyle Group – глобальная инвестиционная компания, которая по состоянию на начало 2026 года управляет активами в размере 474 миллиарда долларов, пишет Reuters.

Известно, что глобальный портфель акций "Лукойла" оценили в 22 миллиарда долларов, поэтому его могут продать компании за такую цену.

Минфин США уже заблокировал попытки двух других претендентов – международного трейдера Gunvor и американского банка Xtellus Partners – приобрести активы "Лукойла". Компания должна продать свои активы до 28 февраля.

Что известно о продаже активов "Лукойла" и состоянии компании?