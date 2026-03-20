Нарахували трильйон рублів збитків: російський нафтовий гігант переживає кризу
- Російський "Лукойл" зазнав чистого збитку в 1,06 трильйонів рублів у 2025 році через санкції.
- США продовжили крайній термін для потенційних покупців активів "Лукойла" на 22 мільярди доларів до 1 квітня, щоб сприяти переговорам.
Російський "Лукойл" страждає через санкції проти Росії, поки його активи намагаються продати. Підприємство уже нарахувати трильйонні збитки, попри величезні прибутки у 2024 році.
Які збитки "Лукойла"?
Чистий збиток російського нафтового гіганта "Лукойл" склав 1,06 трильйонів рублів (близько 12,5 мільярдів доларів) проти прибутку 851,5 мільярдів доларів у 2024 році, пише російський "Інтерфакс".
Дивіться також Вже не вперше: Сербія виграла ще часу для найбільшого НПЗ, що належить Росії
Виручка "Лукойлу" у 2025 році порівняно з 2024 роком знизилася на 15% до 3,768 трильйонів рублів. Також на кінець 2025 року “Лукойл” визнав збиток від знецінення основних засобів у сумі 204 мільярди рублів, у тому числі 203,5 мільярдів відносяться до активів розвідки та видобутку в Росії.
Як США тиснуть на Росію через продаж активів "Лукойла"?
Наприкінці лютого Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США продовжило крайній термін укладання угод до 1 квітня, про що пише Reuters.
Представники урядів США, Росії та України в останні тижні не досягли прориву на переговорах щодо мирної угоди. За словами трьох джерел, під час обговорень також ішлося про санкції США проти найбільшого російського виробника нафти – державної "Роснєфти", а також другого за величиною виробника – "Лукойлу".
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів вже три рази продовжувало дедлайн для потенційних покупців, щоб вони могли вести переговори з "Лукойлом" щодо активів на суму 22 мільярди доларів.
Представник США заявив, що Міністерство фінансів продовжило термін, аби:
- сприяти поточним переговорам із "Лукойлом";
- досягти угоди, яка підтримає зусилля Дональда Трампа позбавити Росію доходів, необхідних для фінансування її воєнної машини, й досягти миру".
За словами посадовця, будь-яка угода передбачає, що "Лукойл" не отримає жодної попередньої виплати, а всі кошти від продажу будуть розміщені на рахунку, де вони будуть заморожені та перебуватимуть під юрисдикцією США.
Що відбувається з цінами на нафту у світі?
Зростання цін на нафту тимчасово покращить фінансову ситуацію в Росії, але не врятує її економіку від неминучого обвалу. Додаткові доходи будуть витрачені точково, але не зможуть значно зміцнити режим Путіна.
США планують зняти санкції з іранської нафти, щоб стримати зростання світових цін на нафту. Вашингтон також розглядає можливість зняття обмежень з нафти Венесуели для збільшення видобутку.
Ціни на нафту та природний газ різко зросли через атаки в Перській затоці, які загрожують енергетичній інфраструктурі. Атаки на енергетичні об'єкти в регіоні можуть призвести до серйозних перебоїв у постачанні і підвищення цін на світовому ринку.