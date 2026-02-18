McDonald's може повернутися в одне з міст на півдні України
- McDonald's планує відкрити ресторан в одному з міст після закриття через повномасштабну війну.
- У цьому місті ресторан McDonald's юридично припинив існування на початку 2024 року.
З початком повномасштабної війни McDonald's закрив свої двері для відвідувачів майже по всій Україні, і протягом років вони поступово відкривалися. Згодом відома мережа фастфуду повернеться в Миколаїв.
Коли McDonald's запрацює в Миколаєві?
Мережа згодом планує повторне відкриття у Миколаєві, повідомив голова Миколаївська ОВА Віталій Кім.
За словами посадовця, він мав розмову з керівництвом McDonald's в Україні, яке запевнило, що мережа знову запрацює в Миколаєві.
Коли McDonald's у Миколаєві закрився?
Ресторан McDonald’s у Миколаєві у 2024 року припинив існування юридично, пише ua.news.
Філія McDonald’s Ukraine LTD у Миколаєві за даними YouControl станом на 27 травня 2025 року має статус "припинено". А згідно Opendatabot закриття відбулося ще на початку 2024 року.
Новини McDonald's
У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.
Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.
Улітку 2025 року McDonald's в Україні почав працевлаштовувати підлітків з 16 років, пропонуючи гнучкий графік роботи та обмеження на тривалість робочого тижня. Компанія інвестуватиме в навчання молодих працівників, сприяючи розвитку професійних навичок та особистих якостей.
Українці досить активно витрачають гроші на кафе, ресторани і сервіси доставки. Так, згідно з даними Дашборд від Монобанк, лідери серед фастфуду – McDonald’s і KFC.