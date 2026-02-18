Когда McDonald's заработает в Николаеве?

Сеть впоследствии планирует повторное открытие в Николаеве, сообщил председатель Николаевская ОВА Виталий Ким.

Смотрите также История создания McDonald's: это настоящая революция в сфере питания

По словам чиновника, он разговаривал с руководством McDonald's в Украине, которое заверило, что сеть снова заработает в Николаеве.

Когда McDonald's в Николаеве закрылся?

Ресторан McDonald's в Николаеве в 2024 году прекратил существование юридически, пишет ua.news.

Филиал McDonald's Ukraine LTD в Николаеве по данным YouControl по состоянию на 27 мая 2025 года имеет статус "прекращено". А согласно Opendatabot закрытие произошло еще в начале 2024 года.

Новости McDonald's