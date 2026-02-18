Когда McDonald's заработает в Николаеве?
Сеть впоследствии планирует повторное открытие в Николаеве, сообщил председатель Николаевская ОВА Виталий Ким.
По словам чиновника, он разговаривал с руководством McDonald's в Украине, которое заверило, что сеть снова заработает в Николаеве.
Когда McDonald's в Николаеве закрылся?
Ресторан McDonald's в Николаеве в 2024 году прекратил существование юридически, пишет ua.news.
Филиал McDonald's Ukraine LTD в Николаеве по данным YouControl по состоянию на 27 мая 2025 года имеет статус "прекращено". А согласно Opendatabot закрытие произошло еще в начале 2024 года.
Новости McDonald's
В 2026 году появится новый McDonald's в Буковеле, строительство которого начали 20 ноября 2025 года. Проект реализует ООО "Буковель", что управляет строительством и контролирует процесс от создания бренда до инфраструктурных решений, с целью привлечения туристов к курорту.
В прошлом году McDonald's запустил сервис "Мобильный заказ" через мобильное приложение в 8 областях Украины. Клиенты могут выбрать ресторан, оформить и оплатить заказ онлайн, выбрав способ получения.
Летом 2025 года McDonald's в Украине начал трудоустраивать подростков с 16 лет, предлагая гибкий график работы и ограничения на продолжительность рабочей недели. Компания будет инвестировать в обучение молодых работников, способствуя развитию профессиональных навыков и личных качеств.
Украинцы достаточно активно тратят деньги на кафе, рестораны и сервисы доставки. Так, согласно данным Дашборда от Монобанка, лидеры среди фастфуда – McDonald's и KFC.