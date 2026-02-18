Коли McDonald's запрацює в Миколаєві?

Мережа згодом планує повторне відкриття у Миколаєві, повідомив голова Миколаївська ОВА Віталій Кім.

За словами посадовця, він мав розмову з керівництвом McDonald's в Україні, яке запевнило, що мережа знову запрацює в Миколаєві.

Коли McDonald's у Миколаєві закрився?

Ресторан McDonald’s у Миколаєві у 2024 року припинив існування юридично, пише ua.news.

Філія McDonald’s Ukraine LTD у Миколаєві за даними YouControl станом на 27 травня 2025 року має статус "припинено". А згідно Opendatabot закриття відбулося ще на початку 2024 року.

Новини McDonald's

  • У 2026 році з'явиться новий McDonald's в Буковелі, будівництво якого розпочали 20 листопада 2025 року. Проєкт реалізує ТОВ "Буковель", що управляє будівництвом та контролює процес від створення бренду до інфраструктурних рішень, із метою залучення туристів до курорту.

  • Торік McDonald's запустив сервіс "Мобільне замовлення" через мобільний застосунок в 8 областях України. Клієнти можуть обрати ресторан, оформити та оплатити замовлення онлайн, обравши спосіб отримання.

  • Улітку 2025 року McDonald's в Україні почав працевлаштовувати підлітків з 16 років, пропонуючи гнучкий графік роботи та обмеження на тривалість робочого тижня. Компанія інвестуватиме в навчання молодих працівників, сприяючи розвитку професійних навичок та особистих якостей.

  • Українці досить активно витрачають гроші на кафе, ресторани і сервіси доставки. Так, згідно з даними Дашборд від Монобанк, лідери серед фастфуду – McDonald’s і KFC.