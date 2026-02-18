Коли McDonald's запрацює в Миколаєві?

Мережа згодом планує повторне відкриття у Миколаєві, повідомив голова Миколаївська ОВА Віталій Кім.

За словами посадовця, він мав розмову з керівництвом McDonald's в Україні, яке запевнило, що мережа знову запрацює в Миколаєві.

Коли McDonald's у Миколаєві закрився?

Ресторан McDonald’s у Миколаєві у 2024 року припинив існування юридично, пише ua.news.

Філія McDonald’s Ukraine LTD у Миколаєві за даними YouControl станом на 27 травня 2025 року має статус "припинено". А згідно Opendatabot закриття відбулося ще на початку 2024 року.

