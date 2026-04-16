Об этом Виктория Сухенко сообщила в соцсети Threads, детали рассказывает 24 Канал.

Что известно об инциденте с McDonald's?

15 апреля в одном из торговых центров Киева произошел инцидент с продукцией McDonald's. Девушка сообщила, что в приобретенном роле обнаружила посторонний предмет похожий на зуб.

По ее словам, этот зуб ее не принадлежит. Она поделилась возмущением в соцсетях, отметив, что ситуация вызвала у нее полный шок.

Это вообще как??? Теперь страшно что-то там есть честно. У кого-то было такое или это мне так "повезло",

– добавила Виктория.

24 Канал направил запрос относительно уточнения деталей и объяснения ситуации в McDonald's.



Девушка нашла зуб в роли / скриншот

Виктория обратилась на официальную страницу McDonald's в соцсетях относительно сложившейся ситуации,, впрочем, пока, по предварительным данным, ответа не поступило.



Девушка обратилась в McDonald's / Скриншот Виктории Сухенко

