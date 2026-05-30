Росія "полює" на гроші малого бізнесу: підприємцям закривають податкові лазівки

У Кремлі шукають вихід, щоб знайти гроші на закриття дефіциту в бюджеті. Один із варіантів – ПДВ для малого бізнесу та посилений контроль за діяльністю підприємців.

Малий бізнес в Росії

Про те, для чого Кремль обмежує бізнес, йдеться в повідомленні Служби зовнішньої розвідки України.

У Росії через брак коштів на фінансування війни почалося "полювання" на гроші малого бізнесу. Це один із варіантів, як отримувати більші доходи в бюджет.

Відомо, що податкова Кремля виявляє схеми, за якими підприємці намагалися зберегти кошти. Серед лазівок місцевого бізнесу закриття й повторна реєстрація індивідуального підприємця. Через таку процедуру річний ліміт доходу обнулявся. До того ж для підприємців зберігався пільговий період оподаткування.

Такий механізм, очевидно, ще працював у першому кварталі 2026 року. Саме тоді в Росії зареєструвалися 278 тисяч нових ІП та ще 236 тисяч бізнесів закрилося.

До того ж кремлівська влада ввела для підприємців на спрощеній системі оподаткування ПДВ. Правило чинне з 2025 року. Щоправда, на початку вимога сплачувати ПДВ стосувалася тих бізнесів, чий річний дохід перевищує 60 мільйонів рублів, або 845 тисяч доларів.

З 2026 року вимоги до підприємців зросли. Так, бізнес має сплатити ПДВ, якщо його річний дохід становить 20 мільйонів рублів, або 282 тисячі доларів. Через це під нові правила потрапили сотні тисяч малих підприємств.

Зокрема в розвідці наголошують, що нині механізм "закрився – відрився" вже не працює. У Мінфіні Росії та податковій службі тепер вирішили додавати всі доходи підприємця за рік незалежно від кількості перереєстрацій.

Важливо! Якщо податкова виявить навмисну перереєстрацію для ухилення від сплати податків, бізнесу донарахують ПДВ. Але також доведеться заплатити пеню та штраф (до 40% від загальної суми недоплати).

Центробанк Кремля теж долучається до посиленого контролю підприємців. Разом з податківцями установа розробляє механізм для автоматичного відстеження незадекларованих доходів. Основна увага буде на банківські операції:

регулярні платежі чи перекази;

однотипні платежі;

велика кількість контрагентів;

надходження з різних регіонів.

Передбачається, що систему запустять з 2027 року. Вигода для бюджету й додаткові надходження – мінімум 657 мільйонів доларів на рік.

Але логіка цієї фіскальної агресії – не просто боротьба з тіньовою економікою. Це передусім пошук будь-яких внутрішніх грошей в умовах, коли війна спустошує скарбницю, кредити залишаються захмарно дорогими, а економічна активність гальмує. Малий бізнес у цій ситуації – найзручніша мішень: не такий впливовий, як сировинні гіганти, і достатньо численний, щоб зібрати з нього суттєву суму,

– пояснили в розвідці.

Зокрема там додали, що такий підхід Москви може викликати протилежні наслідки. Посилення вимог до бізнесу стимулює приховування реальних оборотів та закриття офіційно підприємницької діяльності.

Що відомо про місцевих підприємців?

Нагадаємо, що в Росії скорочують допомогу малому й середньому бізнесу. Як зазначають аналітики протягом перших трьох місяців 2026 року малий бізнес Кремля отримав 52,2 мільярда рублів підтримки. Натомість у відповідний період 2025 року показник був на рівні 72,2 мільярда.

Також зазначається, що на кінець 2025 року обсяги допомоги для підприємців Росії впали приблизно на третину. Водночас становище бізнесу погіршується, тож підприємцям допомога держави не завадила б.

Зокрема на підприємців посилюється тиск від податкової. Служба розширює практику стягнення боргів. Але цікаво, що під арештом опиняються не лише рахунки чи майно бізнесу як матеріальні речі. Обмежити й заблокувати можуть навіть нематеріальні активи. Наприклад, цифрові чи інтелектуальні.