На "лімузини Путіна" не знайшли покупців – у Росії згортають виробництво елітних авто
Росія так і не змогла перетворити люксовий автобренд Aurus на прибутковий проєкт. Після років гучних заяв про "вітчизняний аналог Rolls-Royce" виробництво виявилося нерентабельним, тож майданчик зі складання в Татарстані планують закрити.
Чому бізнес-проєкт провалився
Щоправда, пов'язаний зі структурами інституту-розробника експерт попереджає – держава буде "тягнути" цей проєкт до останнього хоча б у вигляді дрібносерійного випуску. Деталі зібрали журналісти The Moscow Times.
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Aurus нібито й не може стати масовим автомобілем за своєю суттю. Але й щоб вивести проєкт на рівень, як-от у російських аналогів Audi чи BMW, недостатньо інвестицій, технологій і партнерів.
Ну не змогли перетворити президентську іграшку на справді серійну марку, не змогли. Амбіцій було багато, а економічного обґрунтування – нуль,
– розповідає джерело.
З огляду на вартість "путінських лімузинів", експерти сумніваються в доцільності великих закупівель для державних потреб. До слова, базові моделі бренду коштують близько 50 мільйонів рублів, а ціна подовженого лімузина Senat перевищує 117 мільйонів рублів.
Ймовірно, збірний майданчик в Єлабузі завершить роботу до кінця року, а вже у вересні розпочнеться ліквідація офісу в Хімках під Москвою. Працівникам звідти пропонують переїхати в Петербург, де планують випускати нову модель бізнес-класу, а спеціально для диктатора автомобілі продовжать збирати в Москві.
Цікаво! Випуск Aurus розпочали у 2018 році саме в російській столиці, а у 2025 році співвласником проєкту стала дочірня компанія "Газпрому".
- Нагадаємо, наразі для бізнесу в країні-агресорці тривають складні часи. На тлі погіршення економічної ситуації він масово переглядає свої кадрові плани. Зокрема, близько 23% підприємств країни-агресорки налаштовані на оптимізацію штату, здебільшого в межах до 10%.
- Скорочують адміністративний персонал навіть промислові гіганти. Наприклад, "Газпром" на початку року заявив про наміри зменшити центральний апарат з 4 до 2,5 тисячі співробітників.