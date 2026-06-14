Чому бізнес-проєкт провалився

Щоправда, пов'язаний зі структурами інституту-розробника експерт попереджає – держава буде "тягнути" цей проєкт до останнього хоча б у вигляді дрібносерійного випуску. Деталі зібрали журналісти The Moscow Times.

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Aurus нібито й не може стати масовим автомобілем за своєю суттю. Але й щоб вивести проєкт на рівень, як-от у російських аналогів Audi чи BMW, недостатньо інвестицій, технологій і партнерів.

Ну не змогли перетворити президентську іграшку на справді серійну марку, не змогли. Амбіцій було багато, а економічного обґрунтування – нуль,

– розповідає джерело.

З огляду на вартість "путінських лімузинів", експерти сумніваються в доцільності великих закупівель для державних потреб. До слова, базові моделі бренду коштують близько 50 мільйонів рублів, а ціна подовженого лімузина Senat перевищує 117 мільйонів рублів.

Ймовірно, збірний майданчик в Єлабузі завершить роботу до кінця року, а вже у вересні розпочнеться ліквідація офісу в Хімках під Москвою. Працівникам звідти пропонують переїхати в Петербург, де планують випускати нову модель бізнес-класу, а спеціально для диктатора автомобілі продовжать збирати в Москві.

Цікаво! Випуск Aurus розпочали у 2018 році саме в російській столиці, а у 2025 році співвласником проєкту стала дочірня компанія "Газпрому".