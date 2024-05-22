Житло зрадників України продали на аукціоні за 7 мільйонів гривень

Гроші за продаж на аукціоні квартир російського олігарха Михайло Шелкова та українського колаборанта Володимира Сальдо підуть на відновлення наслідків агресії Росії проти України.

За скільки продали квартири Сальдо та Шелкова

Як повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль, житло Михайла Шелкова та Володимира Сальдо було продано за майже 7 мільйонів гривень. Варто зазначити, що йдеться про квартири у Приморському районі Одеси – біля відомого пляжу "Аркадія".

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Чотирикімнатну квартиру Шелкова, яка була площею 175,5 квадратних метрів, продали за 4 мільйони гривень.

За квартиру Сальдо на аукціони віддали майже 3 мільйони гривень. До речі, зі списком майна колаборанта, яке конфіскували, можна ознайомитись за посиланням: це і 3 земельні ділянки, і готель у Херсоні, апартаменти у Ялті, і навіть 2 паркомісця в Ореанді (теж Ялта) та багато чого.

Після сплати покупцями усі кошти зарахують на рахунок Фонду ліквідації наслідків збройної агресії Росії.

Скільки санкційного майна нараховують у Фонді

Ще у середині квітня мали відбутися аукціони конфіскованих квартир. Втім провести торги так і не вдалося. Головною причиною стало те, що жоден потенційний покупець житла не зареєструвався.

Відомо, що загалом в опрацюванні Фонду держмайна України знаходиться 753 одиниці санкційного майна. Йдеться про квартири та будинки, підприємства та заводи, нежитлові приміщення, автомобілі й паркомісця.

Робимо все для того, аби активи підсанкційних осіб працювали на відновлення України,

– додав голова Фонду.

Цікаво, що кожен актив ворогів України активно готується до реалізації: знімається з арешту, документація приводиться у відповідність, а далі проводяться реєстраційні дії тощо.